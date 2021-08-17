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血腥周末 紐約市15日晚17人中槍

記者黃伊奕／紐約報導
紐約市在過去一個周末至少發生24起槍擊案。（Getty Images）
紐約市在過去一個周末至少發生24起槍擊案。（Getty Images）

紐約市槍擊案仍不斷，過去一個周末至少發生24起槍擊案，其中僅15日一夜至少17人中槍受傷，其中包括在布碌崙(布魯克林)一棟政府樓發生的一起嚴重槍擊案，導致至少八人中槍。

根據市警，紐約市在上周五至周日發生了24起槍擊案，共有35人中槍受傷，僅周日一夜就有17人中槍。

其中一起槍擊案發生在16日上午12時30分左右布碌崙Dekalb大道交Marcus Garvey Boulevard的政府樓Roosevelt Houses內；市警布碌崙北區探員組負責人切爾(John Chell)表示，案發當時一大群人在大樓前方聽音樂，期間兩名槍手從Pulaski街走來，向人群開始掃射，最後導致現場五名女子和三名男子中槍受傷。

傷者包括一名22歲的女子、鼻子被擦傷；一名21歲與一名19歲女子大腿中槍；一名18歲女子肩部中槍；另外一名18歲女子腹部中槍；一名23歲和一名27歲男子肩部中槍，以及一名18歲男子右臀中槍。

切爾說，當時81分局有一名警官聽到槍聲後，立即趕去了現場，當時有100至150人參加了該場派對，目前所有傷者都被送醫治療，沒有生命危險。

16日凌晨12時40分左右左右，布碌崙Cypress Hills的亞特蘭大大道交Schenck大道一輛賓士車內，又有包括一名16歲男孩在內的三人中槍；根據警方，該名16歲男孩頭部中槍命危；另外還有一名18歲男孩手臂中彈、一名19歲女子腿部中槍，但均沒有生命危險。

幾小時後，大約清晨6時左右，一名41歲的男子在布碌崙東紐約步行時大腿中槍，之後他自己前往醫院求助。

此外，15日晚間11時許，皇后區Westgate街交140大道還有三名男子中槍，其中一名20歲男子右肩中槍，一名23歲男子左腿中槍，一名27歲的男子腰部中槍，三人均被送至醫院接受治療，情況穩定；40分鐘後，一名32歲男子在布碌崙Nostrand大道交Ark大道中槍。

根據警方，上周一共發生了43起槍擊案件，共56人中槍受傷，但是相比2020年同一時期，共發生了68起槍擊案件導致87人受傷，情況有所好轉；但今年整體槍擊案件仍是上漲趨勢，截止15日，紐約市已發生了983起槍擊案，共1163人中槍受傷。

警方在布碌崙政府樓Roosevelt Houses濫射案發生後舉行記者會介紹案情...
警方在布碌崙政府樓Roosevelt Houses濫射案發生後舉行記者會介紹案情。（市警總局提供）

槍擊 紐約市 布碌崙

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