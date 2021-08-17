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霍楚：與性騷擾案無關高官 將留任

記者和釗宇／紐約報導
霍楚表示，對於部分與性騷案無關的現任各廳廳長，霍楚計畫保留職位以觀後效。（州長辦公室提供）
霍楚表示，對於部分與性騷案無關的現任各廳廳長，霍楚計畫保留職位以觀後效。（州長辦公室提供）

即將就任紐約州長的現任副州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，將不會繼續雇用與葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾案相關的州府員工，但對於部分與性騷擾案無關的各廳廳長，霍楚計畫讓他們留任並觀後效；另有消息稱，現任衛生廳長扎克(Howard Zucker)也將獲留任。

霍楚15日表示，她將保留一些現任廳長的職位至少45天，期間評估工作情況，再決定是否繼續任用；「此舉將團結州府並保持一定的政策穩定性，因為我們仍處於危機之中；我將簽署行政令，保留一些官員的職位45天，期間對其工作狀況進行評估。」

霍楚重申，「我在葛謨辭職後的首次講話中已經明確，我不會繼續任用任何州檢察長報告中涉案的相關州府人員，這是首要工作，就是要打掃乾淨屋子。」

她說，一些與她此前工作關係不錯的人將留任，「目前已經有一些人離開，我將與現有的副州長團隊繼續合作，繼續維持我與部分現任出色廳長的良好關係，給他們繼續效力的自由，為紐約人民作出正確的決定。」

不過，葛謨治下被疑存在工作操守問題的衛生廳長扎克，霍楚仍計畫留任；扎克此前被指協助葛謨掩蓋養老院疫情數字；紐約郵報報導，知情人士表示，在上周的一次防疫會議中，霍楚已經邀請扎克留任。

對此，州眾議會衛生委員會主席高佛萊德(Richard Gottfried)表示，任何捲入葛謨涉嫌掩蓋養老院疫情數字或對吹哨者打擊報復一事的人，「都不應出現在新政府中，霍楚將必須做出這些決定。」

現任州長葛謨因性騷擾醜聞宣布辭職，將於24日離任，依照紐約州憲法，副州長霍楚將繼任州長，成為紐約史上首位女性州長；霍楚已表態在完成葛謨餘下的15個月任期後，將尋求連任，「民眾將會發現我將成為2022年州長選舉準備最充分的人」。

葛謨 紐約州 性騷擾

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