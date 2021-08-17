正副皆女性？布碌崙眾議員畢卓特有望成為副州長

擔任布碌崙民主黨主席的州眾議員畢卓特(Rodneyse Bichotte)有望成為副州長。（畢卓特辦公室提供）

隨著霍楚(Kathy Hochul)接任紐約州 州長日期鄰近，有關她會任命何人擔任副州長一職猜測越來越多，近期有消息稱，目前任布碌崙 (布魯克林)民主黨 主席的州眾議員畢卓特(Rodneyse Bichotte)最有機會勝出，創造紐約正副州長都是女性的歷史。

該消息來自一名資深州議員，他表示畢卓特在接下來霍楚競選連任和推動州議會立法上能扮演重要角色，「霍楚的主要對手是詹樂霞，要打敗她就需要一名少數族裔、尤其是非洲裔議員的協助，此外初選需要爭取的選民也是激進左派為主。」

該議員補充說，畢卓特在集中布碌崙選票上有優勢，而布碌崙又是詹樂霞的基地；畢卓特的實力近來也在不斷增強。

另外一名市議員則稱，相比其他所有可能的副州長候選人，畢卓特勝出意義更加突出，「這將創造兩名女性擔任正副州長的歷史，兩名男性擔任正副州長則是常態。」

該市議員還稱，畢卓特是一位受過高等教育的非洲裔女性，擁有四個學位，並一直在為進步派政策和女性權利奮鬥，「而且我知道畢卓特和霍楚一直有著非常不錯的關係，並且我認為她非常適合這個位置。」

畢卓特辦公室的一位發言人對此表示，雖然目前合格的副州長候選人很多，但如果紐約州能迎來首次女性擔任正副州長將是非常吸引人；「無論是否成為副州長，畢卓特都會將工作重點放在她州眾議會的工作，並繼續打造一個統一的民主黨，我們也希望有天能在紐約州帶領下，創造出由女性領導國家的歷史。」

據悉，州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州參議員本傑明(Brian Benjamin)、貝利(Jamaal Bailey)以及布朗士區長小迪亞茲(Ruben Diaz Jr.)，也都進入了副州長人選名單。