我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

彈劾葛謨終止 調查仍繼續…州眾議會將公布報告

記者和釗宇／紐約報導
雖然對葛謨的彈劾停止，州眾議長希士提(左)表示，州眾議會針對葛謨(右)的調查將繼續進行，結束後將公布調查報告。（州長辦公室提供）
雖然對葛謨的彈劾停止，州眾議長希士提(左)表示，州眾議會針對葛謨(右)的調查將繼續進行，結束後將公布調查報告。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷擾醜聞下台之事繼續發酵，儘管州眾議會上周稱葛謨辭職後，將停止彈劾程序，但州眾議長希士提(Carl Heastie)16日發表聲明稱，眾議會將繼續調查葛謨，結束後將公布報告。

希士提上周五曾表示，儘管有關葛謨的性騷擾指控已有「可信證據」，但州眾議會將終止對葛謨的調查，並不再推進彈劾程序，因彈劾一位辭職的州長可能存在違憲風險，紐約州亦沒有彈劾前任州長的先例；但該決定宣布後，共和黨議員和一部分左翼民主黨議員都反對，認為州眾議會有責任至少公布這項由納稅人資助的調查，更有人提出應繼續彈劾葛謨。

州眾議會司法委員會原定16日討論彈劾進程，但葛謨宣布辭職後，主席拉文(Charles Lavine)取消會議。

他和希士提16日共同發表聲明稱，司法委員會將繼續審閱相關證據，並在調查結束後出具最終報告，「我們將採取所有適當步驟，確保這項調查與目前正進行的其他相關調查互不干涉。」目前有五個郡的地方執法機構正在調查葛謨的行為。

不過，州眾議會並未透露調查何時才能完成；目前這一調查由外聘公司主導，正在調查葛謨可能存在的多項濫權行為，包括性騷擾指控、掩蓋養老院疫情的指控、涉嫌濫用公共資源出書等；聯邦政府和州檢察長辦公室，也針對後兩項指控分別調查。

希士提表示，調查完成後，州眾議會將把相關證據交給司法機構，但彈劾仍會終止，因將葛謨逐出州長之位的最初目的已達到。

除部分議員外，州眾議會的上述決定也遭指控葛謨性騷擾者抨擊；其中一位指控者、前州府員工班奈特(Charlotte Bennett)上周表示，「州眾議會花費了數百億元納稅人的錢，卻只出台了這份不疼不癢的聲明，明確表示紐約人拒絕葛謨的行為，希士提連這種舉手之勞都不肯做，而僅發表了懶惰的法律聲明和邏輯極差的備忘錄，眾議長此舉可謂懦夫行徑」。

不少民主黨人則認為，在葛謨下台後繼續彈劾，時間可能要拖延數月之久，這種轉移注意力的行為只會有利於共和黨，而且還會招致後續曠日持久的訴訟糾紛。

葛謨 彈劾 性騷擾

上一則

中餐館多已開始要求出示疫苗卡：顧客多能配合

下一則

商家需要求顧客出示接種證明 9月13日執法 違者罰千元

延伸閱讀

紐約州眾議會：彈劾雖終止 但仍將繼續調查葛謨並公布報告

紐約州眾議會：彈劾雖終止 但仍將繼續調查葛謨並公布報告
葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗

葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗
準紐約州長霍楚：副州長將來自紐約市

準紐約州長霍楚：副州長將來自紐約市
白思豪：葛謨將受歷史的嚴厲審判 朱利安尼：他將東山再起

白思豪：葛謨將受歷史的嚴厲審判 朱利安尼：他將東山再起
葛謨辭職後首受訪 稱不確定去向

葛謨辭職後首受訪 稱不確定去向

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押