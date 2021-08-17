彈劾葛謨終止 調查仍繼續…州眾議會將公布報告

雖然對葛謨的彈劾停止，州眾議長希士提(左)表示，州眾議會針對葛謨(右)的調查將繼續進行，結束後將公布調查報告。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)因性騷擾 醜聞下台之事繼續發酵，儘管州眾議會上周稱葛謨辭職後，將停止彈劾 程序，但州眾議長希士提(Carl Heastie)16日發表聲明稱，眾議會將繼續調查葛謨，結束後將公布報告。

希士提上周五曾表示，儘管有關葛謨的性騷擾指控已有「可信證據」，但州眾議會將終止對葛謨的調查，並不再推進彈劾程序，因彈劾一位辭職的州長可能存在違憲風險，紐約州亦沒有彈劾前任州長的先例；但該決定宣布後，共和黨議員和一部分左翼民主黨議員都反對，認為州眾議會有責任至少公布這項由納稅人資助的調查，更有人提出應繼續彈劾葛謨。

州眾議會司法委員會原定16日討論彈劾進程，但葛謨宣布辭職後，主席拉文(Charles Lavine)取消會議。

他和希士提16日共同發表聲明稱，司法委員會將繼續審閱相關證據，並在調查結束後出具最終報告，「我們將採取所有適當步驟，確保這項調查與目前正進行的其他相關調查互不干涉。」目前有五個郡的地方執法機構正在調查葛謨的行為。

不過，州眾議會並未透露調查何時才能完成；目前這一調查由外聘公司主導，正在調查葛謨可能存在的多項濫權行為，包括性騷擾指控、掩蓋養老院疫情的指控、涉嫌濫用公共資源出書等；聯邦政府和州檢察長辦公室，也針對後兩項指控分別調查。

希士提表示，調查完成後，州眾議會將把相關證據交給司法機構，但彈劾仍會終止，因將葛謨逐出州長之位的最初目的已達到。

除部分議員外，州眾議會的上述決定也遭指控葛謨性騷擾者抨擊；其中一位指控者、前州府員工班奈特(Charlotte Bennett)上周表示，「州眾議會花費了數百億元納稅人的錢，卻只出台了這份不疼不癢的聲明，明確表示紐約人拒絕葛謨的行為，希士提連這種舉手之勞都不肯做，而僅發表了懶惰的法律聲明和邏輯極差的備忘錄，眾議長此舉可謂懦夫行徑」。

不少民主黨人則認為，在葛謨下台後繼續彈劾，時間可能要拖延數月之久，這種轉移注意力的行為只會有利於共和黨，而且還會招致後續曠日持久的訴訟糾紛。