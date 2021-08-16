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紐約州眾議會：彈劾雖終止 但仍將繼續調查葛謨並公布報告

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)。美聯社
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)。美聯社

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)因性騷醜聞下台之事繼續發酵，儘管州眾議會上周表示葛謨辭職後將停止彈劾，但州眾議長希士提(Carl Heastie)16日發表聲明稱，州眾議會針對葛謨的調查將繼續進行，調查結束後將公布調查報告。

希士提上周五表示，儘管有關葛謨的性騷指控已有「可信證據」，但州眾議會將終止對葛謨的調查，並不在推進彈劾程序，因彈劾一位辭職的州長可能存在違憲風險，紐約州亦沒有彈劾前任州長的先例；然而這一決定宣布後，遭到共和黨議員和一部分左翼民主黨議員的反對，他們認為州眾議會有責任至少公開這項由納稅人資助的調查發現，更有人提出應繼續彈劾葛謨。

州眾議會司法委員會原定16日召開會議討論彈劾進程，但葛謨提出辭職後，主席拉文(Charles Lavine)取消了這一會議；他和希士提16日共同發表聲明稱，司法委員會將繼續審閱相關證據，並將在調查結束後出具最終報告，「我們將採取所有適當步驟，確保這項調查與目前正進行的其他相關調查互不干涉。」不過，州眾議會並未透露調查何時才能完成。

葛謨 彈劾 紐約州

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