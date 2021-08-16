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紐約餐廳等室內場所 今起需接種紀錄

記者和釗宇黃伊奕顏嘉瑩／紐約報導
紐約市新規16日起執行，進餐館堂食、看電影、上健身房者需要出示疫苗證明。（記者顏嘉瑩／攝影）
紐約市新規16日起執行，進餐館堂食、看電影、上健身房者需要出示疫苗證明。（記者顏嘉瑩／攝影）

紐約州新冠疫情持續仍繼續升溫，全州日新增病例數已經連續五天位於4000例以上，從16日起，全市餐館酒吧堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接種證明，9月13日起開始執法；大部分中餐館業主表示，已準備好執行，例如門口貼上告示、培訓員工，但也表示如今餐館人手普遍短缺，難保證人力去檢查，同時也怕惹顧客反感。

根據州府數據，全州14日共新增病例4479人，新增病例數已經連續五天位於4000例以上，七天平均檢測陽性率升至3.06%，新增死亡18人；15日新冠住院人數1650人，雖比前一日有所下降，但遠高於一個多月前的340人；另外，紐約市的累計確診人數此前也突破100萬人。

目前全州已有74.6%的成年人至少接種一針；為鼓勵民眾繼續接種，紐約市本月初公布被稱為「紐約之匙」(Key to NYC Pass)的新規，要求全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所要求顧客進入時出示接種證明，其員工也必須全部接種；新規16日開始執行，市府將從9月13日起執法，相關人員須提供接種卡或「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)。

99餐飲集團負責人林里舉表示，集團旗下餐廳已準備好告示，提醒前來用餐的顧客出示接種證明；他認為此舉有利於進一步控制疫情，會支持，「畢竟這次主要感染者都是沒有打疫苗的人」；但從餐飲業主角度卻不喜歡，「非常怕顧客反感」，雖然他已經交代了員工要檢查顧客的接種證，但如果遇到實在不願意出示接種證的顧客，也不知道應該怎麼處理。

林里舉表示，此前疫情好準，餐館生意明顯恢復了很多，但隨著Delta變種病毒蔓延，疫情反彈，餐館營業額又再次下跌了30%；「雖然如此，我們還是堅信最糟糕時期已經過去了，城市還在正常運營，疫苗也起了作用，也越來越多人接種了疫苗。」

曼哈頓一品成都餐館的經理Sophia則指出，檢查疫苗接種證規定是給餐飲業的新壓力，「餐飲業生意繁忙主要集中在用餐期，因疫情打擊，利潤減少經營成本變高，幾乎所有餐館都精簡了人手，哪還有人特意站在門口檢查用餐顧客是否有接種疫苗。」

Sophia還表示這項規定看似簡單，實際上操作困難，至今市府也沒有出示相關規定細節，「哪類證件可以算數，手機裡存的照片是否可以，又怎麼辨別真假」。

曼哈頓華埠中餐館「武昌好味道」業主王曉東則說，16日起會要求堂食顧客出示疫苗證明，否則只能在戶外用餐或是拒絕消費。

王曉東讚賞市府的新規，認為雖然比較麻煩，但也能夠保護店家、員工和顧客，即便堂食顧客將口罩摘下，也不會感到不安，「至少知道大家都已經打過疫苗。」

華人林Kailin則表示，前陣子去看秀時時出示疫苗卡，不過當時檢查人員還另外要求她再出示有完整姓名的文件，以證明疫苗卡屬於自己，後來她下載了州府的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)手機應用程式，就不需要再提供文件，相當方便。

她說，雖然如今吃飯還要再掏出手機才能入內，但多了一層防護，也讓她感到很安心，希望能夠有效鼓勵更多人打疫苗、控制疫情。

但紐約市此新規遭到多位共和黨籍民代的堅決反對；代表布碌崙南區與史泰登島的聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)認為，此舉屬於政府過度監管，侵犯民眾隱私權，同時也讓小商家承擔「新冠警察」(COVID police)責任，這讓本已人力緊張、艱難復甦的小商家增添無端負擔，帶來不合理的經營壓力；瑪麗奧同時表示，她已在國會提出提案，禁止聯邦政府出台任何「疫苗護照」有關規定，也禁止雇主以是否接種疫苗為由歧視雇員。

99餐飲集團目前已經要求各家店門口張貼提醒顧客出示接種證明的告示。（林里舉提供）
99餐飲集團目前已經要求各家店門口張貼提醒顧客出示接種證明的告示。（林里舉提供）
紐約市新規16日起執行，進餐館堂食、看電影、上健身房者需要出示疫苗證明。(記者顏...
紐約市新規16日起執行，進餐館堂食、看電影、上健身房者需要出示疫苗證明。(記者顏嘉瑩/攝影)
16日起，全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接種證明...
16日起，全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接種證明。（美聯社）

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