紐約餐廳等室內場所 今起需接種紀錄

紐約市新規16日起執行，進餐館堂食、看電影、上健身房者需要出示疫苗證明。（記者顏嘉瑩／攝影）

紐約州新冠疫情 持續仍繼續升溫，全州日新增病例數已經連續五天位於4000例以上，從16日起，全市餐館酒吧堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接種證明，9月13日起開始執法；大部分中餐館業主表示，已準備好執行，例如門口貼上告示、培訓員工，但也表示如今餐館人手普遍短缺，難保證人力去檢查，同時也怕惹顧客反感。

根據州府數據，全州14日共新增病例4479人，新增病例數已經連續五天位於4000例以上，七天平均檢測陽性率升至3.06%，新增死亡18人；15日新冠住院人數1650人，雖比前一日有所下降，但遠高於一個多月前的340人；另外，紐約市 的累計確診人數此前也突破100萬人。

目前全州已有74.6%的成年人至少接種一針；為鼓勵民眾繼續接種，紐約市本月初公布被稱為「紐約之匙」(Key to NYC Pass)的新規，要求全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所要求顧客進入時出示接種證明，其員工也必須全部接種；新規16日開始執行，市府將從9月13日起執法，相關人員須提供接種卡或「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)。

99餐飲集團負責人林里舉表示，集團旗下餐廳已準備好告示，提醒前來用餐的顧客出示接種證明；他認為此舉有利於進一步控制疫情，會支持，「畢竟這次主要感染者都是沒有打疫苗 的人」；但從餐飲業主角度卻不喜歡，「非常怕顧客反感」，雖然他已經交代了員工要檢查顧客的接種證，但如果遇到實在不願意出示接種證的顧客，也不知道應該怎麼處理。

林里舉表示，此前疫情好準，餐館生意明顯恢復了很多，但隨著Delta變種病毒蔓延，疫情反彈，餐館營業額又再次下跌了30%；「雖然如此，我們還是堅信最糟糕時期已經過去了，城市還在正常運營，疫苗也起了作用，也越來越多人接種了疫苗。」

曼哈頓一品成都餐館的經理Sophia則指出，檢查疫苗接種證規定是給餐飲業的新壓力，「餐飲業生意繁忙主要集中在用餐期，因疫情打擊，利潤減少經營成本變高，幾乎所有餐館都精簡了人手，哪還有人特意站在門口檢查用餐顧客是否有接種疫苗。」

Sophia還表示這項規定看似簡單，實際上操作困難，至今市府也沒有出示相關規定細節，「哪類證件可以算數，手機裡存的照片是否可以，又怎麼辨別真假」。

曼哈頓華埠中餐館「武昌好味道」業主王曉東則說，16日起會要求堂食顧客出示疫苗證明，否則只能在戶外用餐或是拒絕消費。

王曉東讚賞市府的新規，認為雖然比較麻煩，但也能夠保護店家、員工和顧客，即便堂食顧客將口罩摘下，也不會感到不安，「至少知道大家都已經打過疫苗。」

華人林Kailin則表示，前陣子去看秀時時出示疫苗卡，不過當時檢查人員還另外要求她再出示有完整姓名的文件，以證明疫苗卡屬於自己，後來她下載了州府的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)手機應用程式，就不需要再提供文件，相當方便。

她說，雖然如今吃飯還要再掏出手機才能入內，但多了一層防護，也讓她感到很安心，希望能夠有效鼓勵更多人打疫苗、控制疫情。

但紐約市此新規遭到多位共和黨籍民代的堅決反對；代表布碌崙南區與史泰登島的聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)認為，此舉屬於政府過度監管，侵犯民眾隱私權，同時也讓小商家承擔「新冠警察」(COVID police)責任，這讓本已人力緊張、艱難復甦的小商家增添無端負擔，帶來不合理的經營壓力；瑪麗奧同時表示，她已在國會提出提案，禁止聯邦政府出台任何「疫苗護照」有關規定，也禁止雇主以是否接種疫苗為由歧視雇員。