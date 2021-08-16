準紐約州長霍楚：副州長將來自紐約市

霍楚表示，她將提名一位來自紐約市的副州長。（州長辦公室提供）

即將繼任州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)15日表示，她將提名一位來自紐約市 的副州長，並且將改善州府與市府的關係，與現任市長白思豪(Bill de Blasio)以及預計可成為下任市長的民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)加強合作。

霍楚本人來自西紐約地區的伊利郡(Erie County)，在上州地區有較高人望；她表示，就任後將很快宣布副州長人選，「我已經將人選的挑選範圍畫定在紐約市，因為我來自上州，儘管在紐約市也待過很長時間，而且對紐約市面臨的挑戰很了解，但我仍需要一名生活在紐約市的副州長，希望新任副州長能切身體會紐約市面臨的挑戰；因此我們的州府將非常多元化，我也很激動將和未來的副州長能有真正的合作關係。」

霍楚還表示，她上任之後的首要工作是防疫，將與白思豪和下任市長精誠合作，「我要擼起袖子與紐約市長合作，無論是現任還是未來市長，一起解決問題；州府和市府都有精明強幹的人才，應該合作，而非相互競爭。」

即將卸任的州長葛謨 (Andrew Cuomo)疫情初期曾發布行政令，禁止地方政府在沒有州府授權的情況下做出重大防疫決定，他也和白思豪因防疫分歧勢同水火；民主黨市長候選人亞當斯此前表示，霍楚是「可靠的夥伴」，將有能力「帶領我們迎接挑戰」；霍楚則表示，「我非常激動將和亞當斯合作，他擔任布碌崙(布魯克林)區長時我們就曾合作過，過去兩次選舉我也很感激得到他的支持。」

亞當斯此前批評進步派撤資警局的政策，霍楚對此並未正面回應，她表示自己不應被貼上任何政治標籤，「我將專注解決具體事務。」

她還表示，目前交接工作進展順利，「一如葛謨承諾，州府對交接工作非常合作；我和葛謨的團隊溝通良好，我有問題也可以直接找到他。」

此前州眾議會已經宣布在葛謨辭職後，停止彈劾調查；霍楚說，對眾議會的這一決定充滿信任，並承諾將配合未來針對葛謨的所有調查，「除了性騷擾外，還有很多外部調查，我承諾將全力支持並保證州府的透明度。」