尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(州警提供)

一輛滿載遊客打算前往紐約上州 尼加拉瀑布觀光 的旅遊巴士，14日下午在高速公路上翻車，造成車上的大人小孩共57名乘客受到輕重傷，送往醫院救治；巴士由JTR Transportation公司所有，該公司在聯邦客車安全管理署(Federal Motor Carrier Safety Administration)安全評級上，擁有「滿意」的評價。

一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(州警提供)

根據州警方表示，該輛巴士於14日早上6時離開其位於上州波基普西市(Poughkeepsie)的巴士站，打算前往尼加拉瀑布，約在當日下午12時40分，於雪城以西約25哩的I-90州際公路上掉頭，卻不慎翻車倒在公路旁的草地上，車上的乘客分別受到輕重傷，57人全數送往附近的三家醫院。

據州警發布的照片，可見事故現場乘客物品包括水瓶、外套、紙張和衛生紙捲等散落一地，而白色車身的巴士上也有因撞擊而出現的凹陷和刮痕，幾乎所有巴士窗戶都破掉毀損。

事故發生之後，趕到現場救災的 Port Byron消防隊隊長魯克(Corey Rooker)接受採訪時表示，根據現場痕跡研判，早在巴士翻覆前司機就已經開始剎車一段時間；他說，自己從警30年，從來沒有看過有類似的事故造成這麼多人受傷。

魯克表示，許多傷者為擁有年幼孩子的家庭，事發後不少好心民眾也協助在現場急救並提供幫助，更有民眾一口氣提供十幾個急救箱。

乘客物品散落一地。(州警提供)

在57名傷者中，也包括現年66歲的巴士駕駛Fermin P. Vasquez，受傷情況不明，而警方也持續調查事故導致原因，釐清責任歸屬。

由於該起事故，警方關閉了高速公路該路段的一條西行車道，也造成交通回堵約8哩，在經過一個半小時之後，道路才又重新開放。