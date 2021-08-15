遊民華埠隨機攻擊 白男出手制止

索特於疫期積極參與社區復甦的義工，並加入華埠街道巡邏隊。（索特提供）

曼哈頓華埠 東百老匯 近日再發生遊民街頭隨機攻擊華裔 民眾的事件，一名華埠社區人士路過出手相助，恰巧轄區七分局警員在附近巡邏，雙方合力將嫌犯制伏，受害者輕傷無大礙。

華埠社區人士索特(Dallas Short)表示，案件發生在12日下午，他在羅格斯街(Rutgers St.)交堅尼路(Canal St.)口看到一狀似遊民的男子在街道上高喊「想要打架」。

當時街上人流熙攘且大部分為華裔耆老；索特表示，自反亞裔仇恨犯罪浪潮開始後，他就加入華埠街道社區巡邏隊，幾個月下來，已直覺遇見此種情況會駐足觀察。

「沒想到他真的朝一名年長的華裔老者走了過去。」他回憶，聽到嫌犯喊了一句什麼，隨後便朝受害者揮拳，對方也因突如其來的攻擊倒地。

索特見狀趕忙跑上前去救助，歹徒則轉身就跑，他向受害者確認無礙後報警；騷動也引起附近警員注意，在向索特了解嫌犯體貌後，迅速在周邊進行搜索，並在十分鐘之內逮到嫌犯。

這已經不是該地第一起無故攻擊案件，6月，東百老匯地鐵站一名56歲的華男，被一陌生男子無故毆打至昏迷，七分局表示，日前已在蘇域柏公園(Seward Park)區域加強巡邏。

索特表示，從賓州搬到紐約後一直住在華埠，疫期也積極參與社區復甦的義工，「作為社區和鄰居，應該彼此關照，否則社區問題也永遠得不到解決。」