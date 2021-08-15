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海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

紐約市累計確診數 突破百萬

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市新冠確診累計已超過百萬起。(美聯社)
紐約市新冠確診累計已超過百萬起。(美聯社)

據市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)14日發布的數據，儘管與州府的數據不相同，但顯示紐約市自疫情爆發以來，當日已突破百萬確診病例，而根據聯邦人口普查局本周公布的2020年數據，全市人口總數為880萬人。

數據顯示，包括確診及可能確診病例相加，紐約市在14日達到100萬469宗新冠病例，並累計3萬3645宗死亡病例；然而這項數據與州府的有所差異，由於數據滯後報告，州府的累積確診人數還停留在98萬3000宗，這也顯示市、州府在收集信息時使用的資源與途徑有所不同。

紐約市疫情隨著疫苗普及後和緩不少，但新冠變種病毒強勢入侵，全五區感染率均上升，上周的確診病例當中，96%是變種病毒感染者；7月前七天平均單日感染人數是231人，但本周，單日平均增至1817人。

雖然確診數上升引起市民擔憂，市府也發布室內場所出示疫苗卡、打疫苗領100元獎勵等政策，還有人們對變種病毒的顧慮，上個月起接種率幾乎雙倍提升，將成為公眾抵抗新冠病毒的有利條件。

另一方面，聯邦已允許免疫系統低下的民眾接種第三劑「補強針」，雖具體指南還有待發布，目前已知的信息包括，僅適用於12歲以上符合條件的民眾。

市府提醒，民眾無須到與之前相同的接種點進行第三劑的接種，任何市府運營的接種中心、藥房、醫院、社區健康中心和診所都能接種；尋找最合適的接種點，可瀏覽nyc.gov/vaccinefinder或撥打(877) 829-4692，若想要在家接種，也可瀏覽nyc.gov/homevaccine預約安排。

補強針針對免疫系統不佳的民眾，就算接種第三劑以後，仍然要執行戴口罩、社交距離等防疫要求，並建議在室內避免人群聚集；若出現症狀，第一時間應進行檢測並通知醫療人員，洽詢治療方案。

紐約市明日16日(周一)起開始要求全市餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所，須要求顧客出示新冠疫苗接種證明，民眾外出時切記攜帶疫苗卡，或確保州、市府開發的手機疫苗護照應用程序能順利使用。

紐約市14日突破新冠確診百萬病例。(本報檔案照)
紐約市14日突破新冠確診百萬病例。(本報檔案照)

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