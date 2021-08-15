華女秋園家門口無故被襲 非裔嫌仍在逃

倪Christine遭毆打受傷。(羅德里格斯提供)

家住皇后區秋園的倪Christine，今年5月底外出遛狗時，遭到一名陌生非洲裔男子的攻擊，導致她的手臂與大腿瘀傷，紐約市 警暫未逮捕任何嫌犯；倪Christine指，她曾在被攻擊後，尋找四名路邊的警員求助，但對方都未提供實際的幫助，她盼望說出自己故事，幫助警方早日逮捕嫌犯。

倪Christine接受本報採訪時表示，她15歲時與父母從香港移民美國 ，在秋園與丈夫居住了十多年，今年5月21日出門遛狗時，遭到一名陌生男子無故攻擊；她回憶，當日上午10時30分左右，她帶寵物狗Peppa在82大道與82路的皇后大道遛狗時，被一名非洲裔男子的尾隨。

圖為疑似出手攻擊的嫌犯。(羅德里格斯提供)

她說，男子靠近她後，先大聲尖叫並詛咒；由於事發突然，她不記得對方說了什麼，試圖盡快遠離，但男子緊跟她，並用力推她，她立即反擊將對方推回，警告該男子遠離她，對方被激怒，揮拳毆打她。

由於倪Christine的尖叫，不少路人趕到現場，施暴的嫌犯也迅速逃離；她說，受到攻擊後，她立即向對街的警察 求助，但警員建議去法院。

倪Christine的丈夫羅德里格斯(Angel Rodriguez)補充，妻子隨後看到一名警員駕駛警車經過，但她多次呼救，對方沒有回應；她說，妻子又向兩名在路邊抽菸的警員求助，但也沒有提供實際的幫助。

倪Christine撥打911報警後，時隔八小時，兩名警員才前來調查，並告知若沒有嫌犯的錄像或照片，無法提供幫助；她與丈夫隔天到附近的施工地點索要監控錄像，但攝像頭只捕捉到嫌犯的背影。

羅德里格斯說，妻子的傷口逐漸癒合，但心理的創傷仍在；他說，妻子已不再獨自出門遛狗，並隨時攜帶安全報警器，還報名自衛課程。

倪Christine說，她希望說出自己的故事，幫助警方早日逮捕嫌犯，並鼓勵更多的華裔受害者勇敢發聲，不再助長種族仇恨者的氣焰。

警方指，嫌犯體重約150磅，身高約5呎8吋，皮膚較深，知情者可撥打罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。