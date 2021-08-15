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適用免疫力較低者 紐約市16日起開放接種補強針

記者金春香╱紐約報導
免疫力低下的紐約市民可於16日起，到市府運營的接種點接種新冠疫苗補强針；圖爲布魯克林區一位居民在接種疫苗。(路透)
免疫力低下的紐約市民可於16日起，到市府運營的接種點接種新冠疫苗補强針；圖爲布魯克林區一位居民在接種疫苗。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)及美國食品藥物管理局(FDA)，13日通過疫苗第三劑緊急使用授權，允許免疫力較低的群體加打一劑疫苗補強針；紐約市衛生局14日宣布有需求者可從16日(周一)起至市府運營的接種點施打，紐約州衛生廳則表示即將出台補強針指南。

衛生廳長扎克(Howard Zucker)14日表示，紐約州疫苗檢測小組13日已經就CDC和FDA討論有關疫苗補強針的施打許可，將很快出台評估結論，並鼓勵家庭醫生聯繫符合施打補強針的患者，討論施打的益處。紐約州去年9月成立疫苗特別小組，負責審查新冠疫苗，該舉是為增強紐約民眾對接種疫苗的信心。

聯邦當局13日出台補強針緊急使用授權，將適用於全美約3%的成人，包括器官移植接受者、艾滋病患者、癌症患者、正接受免疫系統治療者等。

根據市衛生局網站公布，有免疫缺陷者可從16日起至市府運營的接種點施打，接種點可登陸https://vax4nyc.nyc.gov/查詢。

市衛生局指出，聯邦還未授權允許此前接種嬌生疫苗者施打補強劑，需要聯邦發布更多信息。已經完成兩劑輝瑞或莫德納接種者，需要在接種第二劑至少四周後才能打補強針，第三針的疫苗種類最好與前兩針相同，若實在無法獲得同一品牌疫苗，可在輝瑞和莫德納之間任選。

完成補強針接種後，免疫力功能較低者仍需要繼續戴口罩，最好遠離室內聚集活動，在外保持社交距離。

根據CDC數據，美國已經有約110萬人在聯邦未准許的情況下，隱瞞已經接種，或以跨州方式，施打了補強針。衛生官員仍在評估是否以及何時需要為所有人提供補強針，但指目前一般民眾還不需要。

以色列、德國、法國、英國等都已開放免疫力較低民眾接種補強針，世界衛生組織則呼籲富裕國家暫時停止施打補強針，確保接種率較低的國家能獲得充足疫苗。

疫苗 紐約州 免疫力

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