紐約市檢測陽性率3.76% Delta占9成

全美各地Delta變種病毒確診比率持續上升。(美聯社)

具有高度傳染性的Delta變種病毒 肆虐，根據市府13日公布的數據，目前占新陽性檢測 樣本90%，七天平均確診率也逐日上升，趨近4%。

聯邦疾病防治中心(CDC)數字顯示，紐約市 五區仍處於「高傳播」(High Transmission)狀態；而根據紐約市衛生部門數據，僅在上周，傳播率(過去七天每10萬人中新增病例數)上升近16%。全州13日確診數4591例，加護病房病患過去一個月也增加兩倍，達289人。

單就紐約市而言，新確診病例和潛在病例比一周前增加16%，比兩周前增加61%；七天平均陽性率、陽性檢測占所有檢測、住院和死亡的百分比都高於28天的平均值，整體曲線呈陡峭趨勢。

在過去的兩周中，檢測陽性比率持續上升，目前達3.76%。 7月底，這一比率還不到3%。

隨著變種病毒的逐漸擴散，加劇了CDC此前所稱變種病毒為「未接種者的大流行」的這一預測，紐約市幾乎所有的關鍵指標都在惡化，雖然比疫情最嚴重時好了很多。

根據市府此前出台的各種接種獎懲政策，目前已有5萬人因接種首劑疫苗而獲得100元的獎金，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，越來越多的企業主也採納了此前提出的「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，目前全市共有50多家企業配合該計畫，要求顧客需提供疫苗接種證明。