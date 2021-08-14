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校長工會：3呎社交距離 校舍空間不夠

記者張晨／紐約報導
校長工會指，若要執行三呎社交距離，許多現有校舍將無法容納所有學生。(市長辦公室)
校長工會指，若要執行三呎社交距離，許多現有校舍將無法容納所有學生。(市長辦公室)

紐約市校長工會13日警告稱，新學年開學在即，但變種病毒的肆虐可能會使公校系統再次陷入混亂，因為依教育局社交距離指南，校園不可能容納所有學生。

代表6100名校長的紐約市校長工會(CSA)表示，許多校舍沒有足夠的空間來執行教育局的三呎社交距離規定，而此規定又與聯邦疾病防治中心(CDC)的指南背道而馳，後者建議只有在可行的情況下才強制執行。

校長工會本周發給成員的一封電郵中表示，從開始為新學年規畫時，工會已與市府和教育部門溝通，在完全遵守這些社交距離協議的情況下，不可能讓所有學生回到校園進行對面對學習；再加上沒有遠程學習的選擇，學校將在幾周內陷入混亂。

工會指出，市府顯然希望兩者兼顧，既不提供遠程教學，又想讓家長相信，學生和教職人員可以在任何時候，在所有教學樓中保持社交距離。

而教育局上周也曾表示，將不會嚴格遵循CDC的所有指導意見。

工會主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)表示，已經發函市長白思豪和教育局總監，因為他們彼此矛盾、含糊不清且不合時宜的溝通，將再次造成大規模混亂；他在信中明確指出，三呎的社交距離規定可能會造成問題。

市教育局發言人菲爾森(Danielle Filson)回應，將學生、教師以及員工的健康安全放在第一位，也正與校長們努力，最大限度地保持社交距離，確保學生在新學年擁有絕對安全的學習環境。

教育局 社交距離 紐約市

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