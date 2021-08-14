學生未接種 取消體育活動…有人確診 接種者無症狀不需隔離

州教育廳發布公校防疫指南，建議病毒傳播高風險區內學校，若無法保證參與者接種疫苗，最好取消籃球、摔跤、合唱團、樂隊等課後團體活動。(市長辦公室)

州教育 廳12日發布州內公校防疫 指南，除遵循聯邦疾病防治中心(CDC)指南，建議師生在校內戴口罩，並保持三呎社交距離 外，還建議各病毒傳播高風險區內，學校若無法保證參與者接種疫苗，最好取消籃球、摔跤等體育活動，以及合唱團、樂隊等課後團體活動。

上周州衛生廳表示，由於州長已取消公衛緊急狀態，將不會為新學期出台學校防疫指南，稱校園防疫規定將由各地方政府或學區自行決定，該決定遭到州教育廳長羅莎(Betty Rosa)反對，羅莎表示，連續第二年在疫情中重開校園是一項艱鉅任務，如今在與地方衛生官員進行討論後，出台幫助各校更全面有效準備9月重開的指南。

州教育廳防疫指南要求各校根據CDC建議，保證全體師生在室內和校車戴口罩，保持三呎社交距離，學生與未接種員工間應保持六呎社交距離；疫情高風險和疫苗接種率較低地區的學校最好定時為運動團隊學生、樂團和合唱團成員檢測病毒。

依州教育廳指南，若教室內出現確診者，完全接種的學生和教職員工只要未出現症狀，就不需要隔離，但建議若無法保證參與者全員接種，最好取消籃球、摔跤、合唱、樂團等容易造成病毒傳播的團體活動；若一定要進行室內運動或需要近距離接觸的活動，最好保證參與者接種、戴口罩，或改在室外進行，及保持社交距離。

紐約市府進一步要求，一座校舍內，只有四間以上教室都出現確診病例，才會考慮關校，這能在一定程度上保證學生在校學習的連貫性，減少像上學年不斷關閉情況的發生；市長白思豪日前再次重申，公校學生秋季將全部返校上課，市府目前並未準備網路授課計畫。