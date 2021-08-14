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紐約客談／紐約市很安全？ 白思豪臉上貼金

紐約客談

聯邦人口普查局公布的2020年普查數據，紐約市十年間是全美人口增長率最高的城市，消息一出市長白思豪立即把功勞攬上身，歸功自己領導的市府出台多項政策；例如開設學前班、或對工薪家庭友好的政策，才讓紐約市愈來愈受歡迎。

白思豪還強調紐約市吸引人的另一理由是公共安全受到保障；儘管只是在推特上一句輕描淡寫地帶過，但這一年多來，新冠疫情造成的針對亞裔仇恨犯罪、社會問題、反警風潮，不知哪一點能和社區治安良好沾上關係？若拿紐約市與十年前相比，很多「老紐約客」都會同意，治安沒比現在差勁。

以亞裔為受害者的仇恨犯罪案，截至今年上半年是所有類別中最多，且比去年同期增加363%；每次發生重大亞裔受害案件，白思豪便出面說兩句，「我們不會容忍，絕對譴責」，可又在這節骨眼上堅稱「紐約市很安全，我們歡迎所有人」，不把對亞裔的威脅看作是紐約的問題。

「白思豪是有史以來最差勁的市長」，很多人對這話不陌生，華人對白思豪最大的不滿，估計是特殊高中入學改革問題所引起，但在其他族裔中，對白思豪有好感的也不多；從此舉就能看出他不討喜的理由，喜歡往自己臉上貼金，若是對普查報告作出低調的評論，不往槍口上撞，遭受的攻擊也不會這般多。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

紐約市 白思豪 亞裔

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