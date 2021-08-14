紐約市10年人口增逾60萬 白思豪歸功市府領導

數字顯示，布碌崙亞裔人口十年增加11萬人。(美聯社)

聯邦人口普查局周四公布2020年普查數據，紐約市 在全美主要城市中擁有最高增長率，以布碌崙 (布魯克林)區移入人數最多，亞裔人口更增長約11萬人；市長白思豪(Bill de Blasio)、布碌崙區長、民主黨籍市長候選人亞當斯 (Eric Adams)均將此歸功於政府的領導能力，讓更多人選擇遷居紐約市。

根據數據，紐約市在2010至2020年的十年內，人口增長超過60萬人，並達到史上最高的880萬人；而布碌崙是五區中移入最多的區域，比十年前增加超過23萬人，目前全區有270萬人，相當於芝加哥市的總人口。

「大蘋果愈來愈受到歡迎，這就是投資學前班、公共安全和工薪階級家庭後會發生的事」，白思豪在推特上表示，同時感謝新冠疫情下仍積極進行普查工作的團隊，他們的努力保證了紐約市獲得應有的聯邦撥款，助社區發展。

布碌崙亞裔人口十年間有所增長。(記者顏潔恩／攝影)

全市地域最廣的布碌崙成為最多人湧入的區域，亞當斯說這都要歸功於各市府領導人，促成該區安全且有吸引力，「成為工作、學習和娛樂消遣的首選」；居民應對此地族裔多元感到自豪，接下來的十年裡，要致力打造一個能支持家庭和小商業的最佳居住地。

統計也顯示布碌崙人口增加9.2％，但非洲裔大量遷居他處，十年間減少8.7%，白人則增8.4％；亞當斯13日表達對此數據的憂慮，由於逐漸往貴族化發展，造成非洲裔、西語裔、貧窮紐約客無法負擔，除非市府願意出資解決老人公寓問題，否則不會通過土地用途重新規畫案。

此外，亞裔人口則是布碌崙第四大族裔，十年間增長約11萬人，目前共37萬3680人；儘管人口增長，但數據顯示布碌崙僅有59%的普查回應率，低於全國的67%，意味著還有更多的人沒被算在內。