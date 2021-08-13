紐約客談／紐約首位女州長 真打破職場天花板？

即將繼任紐約州 長的副州長霍楚(Kathy Hochul)，將成為紐約州首位擔任此職位的女性，打破女性淪為州長選舉「花瓶」魔咒，更承諾「趕走」性騷 案的相關人員，宣布明年參選連任，再為女性發聲，得到讚賞。

州長葛謨 (Andrew Cuomo)因性騷醜聞下台，也可視為女性力量的覺醒，社會時代的進步。州府一直缺少女性政府高層，凸顯男女參政不平等。然而霍楚上台是否真代表女性打破職場的天花板？答案並非肯定。她擔任副州長期間一直低調，政治形象溫和，且並未進入葛謨的核心團隊，因州長陷醜聞，她才接任這一職位。

與男性參政不同，女性官員的丈夫多不會甘當成功女性背後的男人，多有自己的事業，意味著這些女性要一邊參政議政，一邊相夫教子，比男性更努力，還要擔心丈夫的「光輝 」，是否對她們職場生涯造成負面影響，無論在政府機構，還是公司，女性做主管更為不易。

以霍楚為例，她的丈夫威廉·霍楚(William Hochul)，因擔任一家博彩與服務業巨頭的高管，引發爭議，討論他的工作是否與州長職務產生利益衝突，成為她繼任前的插曲。

至於政綱，葛謨與日漸激進的州議會產生衝突，但霍楚的政治形象溫和，與葛謨的強硬大相逕庭。紐約州已被疫情重創，亟需一位新的領導者帶領民眾走出陰霾。但難保日後執政，她不會遇到進步派的挑戰，她能否用自己的「溫和」擇善固執，一切還都是未知數。

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