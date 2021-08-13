白男鎚殺3華裔精神病免刑 家屬擬重新鑑定
布碌崙(布魯克林)羊頭灣海港城鐵鎚兇殺案，日前檢辯雙方一致同意兇嫌因確診精神疾病免除刑罰，死者家屬與華社代表認為這是對三名枉死華裔和整個華人社區的藐視，計畫聘請專業團隊對案件展開評估調查。
白人男子馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)在2019年手持鐵鎚衝入羊頭灣海港城自助餐廳，專挑華裔男子下手，殺死34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強；他被捕後辯稱看不慣華裔男子常對華女不公，決定出手拯救華女，最後檢方以仇恨犯罪的一級謀殺罪名起訴。
案件拖延兩年後，日前在布碌崙刑事法庭開庭，但檢、辯雙方達成協議，接受兇嫌精神鑑定結果，同意他轉入精神病院治療、免除刑罰；該結果讓主審法官陳丹尼(Danny Chun)與很多專業律師都稱「罕見」。
協議結果也引起華人社區，尤其是死者家屬的氣憤，潘子密妻子說，庭審前一天檢方與她們會面，就暗示已經和辯方律師達成協議，雖然死者家屬明確表示無法接受，但未能改變結果，如果就這樣放過兇手，死者永不瞑目，家人也不能安心。
亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，以往多起嚴重凶殺案兇嫌都涉及不同程度的精神疾病，但從未像這次以精神病為由草草了事，明顯是對華人生命的藐視。
為討回公道，聯盟決定組建律師團隊，針對兇手精神狀態、檢辯雙方對案件處理流程是否公平公正，以及此前專家提交的評估結果等進行全方面調查。
經與潘太太商量，陳善莊決定成立基金會，由專業團隊共同監督，用來支付該起案件的律師調查、鑑定等費用，剩餘費用日後專門用於社區維權。
陳善莊還表示，接下來將組織民衆至布碌崙檢察官辦公室進行多場示威，呼籲更多人加入，「這不僅是為了三條枉死的人命，也是為華裔日後獲得公平的對待」。
有意加入接下來一系列維權活動者，可致電(929)999-8800或(646)523-2340。
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