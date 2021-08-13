白男鎚殺3華裔精神病免刑 家屬擬重新鑑定

陳善莊(中)正在與海港城鐵鎚兇殺案受害者家屬商量後續維權事宜。(記者黃伊奕／攝影)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣海港城鐵鎚兇殺案，日前檢辯雙方一致同意兇嫌因確診精神疾病免除刑罰，死者家屬與華社代表認為這是對三名枉死華裔 和整個華人 社區的藐視，計畫聘請專業團隊對案件展開評估調查。

白人男子馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)在2019年手持鐵鎚衝入羊頭灣海港城自助餐廳，專挑華裔男子下手，殺死34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強；他被捕後辯稱看不慣華裔男子常對華女不公，決定出手拯救華女，最後檢方以仇恨犯罪的一級謀殺罪名起訴。

案件拖延兩年後，日前在布碌崙刑事法庭開庭，但檢、辯雙方達成協議，接受兇嫌精神鑑定結果，同意他轉入精神病院治療、免除刑罰；該結果讓主審法官陳丹尼(Danny Chun)與很多專業律師都稱「罕見」。

協議結果也引起華人社區，尤其是死者家屬的氣憤，潘子密妻子說，庭審前一天檢方與她們會面，就暗示已經和辯方律師達成協議，雖然死者家屬明確表示無法接受，但未能改變結果，如果就這樣放過兇手，死者永不瞑目，家人也不能安心。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，以往多起嚴重凶殺案兇嫌都涉及不同程度的精神疾病，但從未像這次以精神病為由草草了事，明顯是對華人生命的藐視。

為討回公道，聯盟決定組建律師團隊，針對兇手精神狀態、檢辯雙方對案件處理流程是否公平公正，以及此前專家提交的評估結果等進行全方面調查。

經與潘太太商量，陳善莊決定成立基金會，由專業團隊共同監督，用來支付該起案件的律師調查、鑑定等費用，剩餘費用日後專門用於社區維權。

陳善莊還表示，接下來將組織民衆至布碌崙檢察官辦公室進行多場示威，呼籲更多人加入，「這不僅是為了三條枉死的人命，也是為華裔日後獲得公平的對待」。

有意加入接下來一系列維權活動者，可致電(929)999-8800或(646)523-2340。