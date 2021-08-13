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走私假貨市價1.3億 4華人被捕3在逃

記者黃伊奕／紐約報導
聯邦執法機構近年查繳衆多來自中國的仿冒商品，包括名牌包、服裝、鞋子等。(海關及邊境保護局提供)
聯邦執法機構近年查繳衆多來自中國的仿冒商品，包括名牌包、服裝、鞋子等。(海關及邊境保護局提供)

七名華人因涉嫌參與從中國走私價值超過1億3000萬元仿冒商品來美，12日被起訴，其中四人被捕，另外三名被告在逃。

根據檢方資料，被捕的四人分別為居住在皇后區的53歲周海龍(Hailong Zhou，姓名均為音譯)，也被稱周藏昆(Zangkun Zhou)；50歲的黃燕雪(Yanxue Huang)，也被稱為周燕雪(Yanxue Zhou）或李明燕雪(Yanxue Liming)；57歲的楊劍芬(Jianfen Yang)；以及25歲的布碌崙(布魯克林)居民侯賽因(Saiyin Hou)。

被告涉嫌在2019年10月至2021年7月之間，共同參加一個走私、銷售假冒偽劣商品的國際計畫，先從中國走私貨物抵達紐約和新澤西港口，然後將這些商品運送到長島與皇后區一些被告控制的車間和廠房；在這裡為這些商品加上Ugg、耐克、Timberland等品牌的商標，之後供給批發商或直接銷售給消費者；如果按照正品銷售價格，這些商品的零售總值可超過1億3000萬元。

被告周海龍與黃燕雪在皇后註冊了Yongsheng Trading Inc，楊劍芬在皇后註冊了Glory Trading Inc，候賽因在布碌崙註冊了K&J New Fortune Trading Inc，用來進行走貨與轉帳，並打造出一個龐大並完整的假貨銷售鏈。

此案由紐約東區聯邦檢察官辦公室、紐約國土安全調查局、紐約市警總局聯手偵破，紐約東區代理聯邦檢察官卡蘇里斯(Jacquelyn M. Kasulis)表示，被告販運假貨，以欺詐方式將假貨僞裝成真貨，向美國顧客銷售，獲利上億元。

四名嫌犯12日在紐約東區聯邦法院過堂，法官允許每人支付20萬元保釋金，同時凍結其名下過去通過販賣仿冒商品獲利購買的多棟房產；三名在逃的被告，檢方暫未公布姓名。

聯邦近些年針對來自中國的假冒、走私類產品進行了多次執法。(本報檔案照)
聯邦近些年針對來自中國的假冒、走私類產品進行了多次執法。(本報檔案照)

紐約市 布碌崙 皇后區

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