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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

強制+激勵 疫苗接種增8成…5萬人領取100元獎金

記者金春香／紐約報導
上周全市有超過10萬4000人接種首劑疫苗，比7月同期增82%。(美聯社)
上周全市有超過10萬4000人接種首劑疫苗，比7月同期增82%。(美聯社)

隨著市府要求政府員工在9月13日前完成新冠疫苗接種，以及在市府屬下接種點打首劑疫苗就可獲得100元現金的獎勵政策的實施，上周全市有超過10萬4000人接種首劑疫苗，比7月全市接種低迷時期增長82%。

市長白思豪(Bill de Blasio)12日表示，從7月30日開始推出打首劑疫苗送100元獎勵至今，全市已經有5萬民眾領取該獎勵，且絕大多數都是少數族裔，43%為西語裔，21%為非洲裔，13%為亞裔，白人占5%；領取獎勵者95%以上為65歲以下民眾，其中23%為18歲以下青少年，18歲至34歲占36%，35歲至64歲占38%。

全州疫情數字仍不容樂觀，12日州府數據顯示，1448人因新冠住院，是5月中旬以來最高值，且於本月月初相比上升70%；此外每日新增死亡人數，已經連續五天在十人以上，12日新增16例新冠死亡。

根據市府數據，7月上中旬全市接種接近停滯，不過隨著新政策的出台，過去三周逐漸增加，8月1日至7日間，有10萬4544居民完成首劑接種，而7月4日至10日僅5萬7379人。

根據耶魯大學日前發布的報告以及市衛生局的數據分析，大範圍疫苗接種幫助紐約市阻止了25萬例新冠感染病例，也有效阻止了4萬4000起住院病例和超過8000例死亡。

此外，從今年年初至6月15日，紐約市總計50萬302個新冠確診病例中，感染時還未接種者達49萬5023人，可見疫苗在很大程度上抑制感染和住院情況。

疫苗 紐約市 耶魯大學

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