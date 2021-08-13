打疫苗？6成家長寧讓孩子戴口罩

一份民調稱63%的家長傾向孩子戴口罩，而非接種疫苗。(記者牟蘭／攝影)

開學在即，不少家長擔憂孩子上學感染新冠病毒，強制校內人員戴口罩 還是打疫苗 ，成為民眾關心的問題，一份民調稱，63%的家長傾向於孩子戴口罩，而非接種疫苗；有家長擔憂，許多年齡較小或接受特殊教育的學生無法保證長時間戴口罩，希望市教育局 為這些學生繼續提供遠程教育。

即將接任紐約州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)12日表示，就任後會建議所有人在公校內戴口罩，屆時州衛生廳也將發布指導計畫，強烈要求所有人在公校內遮掩口鼻。

根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)的調查，63%家長更願意讓沒有接種疫苗的學生和教職員戴口罩，58%稱，12歲到17歲的學生雖可接種疫苗，但不同意強制接種；另有54%稱，除非聯邦食品暨藥物管理局(FDA)完全批准疫苗，否則不應給學生接種。

長島多所大學日前發布通知，強制教職員工接種疫苗；Molloy學院指9月1日前所有員工必須接種，目前已有80%提交接種證明，其餘未完全接種者需出示豁免聲明，否則將被停職。

紐約居民聯盟創辦人臧東慧支持在公校内強制戴口罩，他表示，目前的新冠疫苗採用mRNA技術，並未百分百確保對兒童身體不會造成負面影響，因此他不建議強制兒童接種。

家長黃Mandy表示，大兒子患有自閉症，小兒子只有七歲，尚未接種疫苗；她對在校園內戴口罩防疫的方式存疑；她說，大兒子無法長時間戴口罩，擔憂返校上課後，增加染疫的風險。她的母親與丈夫都是易感染人群，她也患有基礎疾病，若兒子染疫，可能傳染給家中所有人；她希望政府考慮特殊家庭的孩子，提供遠程教育的選擇。