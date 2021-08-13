紐約客疫期外移 10年大增60萬人

2020人口普查數據顯示，紐約市在2010至2020年的十年內，人口增長了60萬；圖爲皇后區華人社區法拉盛。(記者曹健╱攝影)

聯邦人口普查 局12日公布的2020普查數據顯示，紐約市 在2010至2020年的十年內，人口增長60萬人，在美國主要城市中擁有最高增長率，以布碌崙區(布魯克林)增長的人數最多。專家表示，如果新冠疫情 期間從紐約市遷居外地的人口少一些，十年的人口增長會更多。

疫情期間紐約市發生人口外移現象，包括富人紛紛轉移到人口密度低的郊外城鎮，有人因此發出「紐約已死」的言論，表示紐約市已喪失從前的風光；更有機構擔憂在疫情下展開人口普查，會影響到數據分析，進而使紐約市未能得到聯邦應有的撥款，甚至失去個別國會眾院席次。

不過最新的人口普查結果，顯示紐約市依然是吸引外地人和移民遷入的城市，十年間增長60萬人口，比休士頓、達拉斯、鳳凰城、以及洛杉磯等城市人口增長加起來還多，目前全城達到880萬人。

「這項數據相當重大且令人訝異」，紐約市立大學研究生中心城市規畫專家羅曼尼斯基(Steven Romalewski)評論道，在疫情大背景之下還能看到城市的人口增長，非常了不起，並且要考慮到在疫情下開展人口普查工作並不容易。

布碌崙是紐約市五區湧入人數最多的區域，比十年前增加超過23萬人，目前全區有270萬人，相當於芝加哥市的總人口；而皇后區是第二移入最多的區，超過17萬人，全區有240萬人。

疫情期間人口外移最嚴重的曼哈頓區，在5、6月漸漸人潮回溫，普查數據顯示也比十年前增加了17萬人；布朗士區以6.3%的人口增長排名第四，而史泰登島是全市人口增長最少的區，僅增加2萬多人。