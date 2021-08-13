我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

紐約客疫期外移 10年大增60萬人

記者顏潔恩／紐約報導
2020人口普查數據顯示，紐約市在2010至2020年的十年內，人口增長了60萬；圖爲皇后區華人社區法拉盛。(記者曹健╱攝影)
2020人口普查數據顯示，紐約市在2010至2020年的十年內，人口增長了60萬；圖爲皇后區華人社區法拉盛。(記者曹健╱攝影)

聯邦人口普查局12日公布的2020普查數據顯示，紐約市在2010至2020年的十年內，人口增長60萬人，在美國主要城市中擁有最高增長率，以布碌崙區(布魯克林)增長的人數最多。專家表示，如果新冠疫情期間從紐約市遷居外地的人口少一些，十年的人口增長會更多。

疫情期間紐約市發生人口外移現象，包括富人紛紛轉移到人口密度低的郊外城鎮，有人因此發出「紐約已死」的言論，表示紐約市已喪失從前的風光；更有機構擔憂在疫情下展開人口普查，會影響到數據分析，進而使紐約市未能得到聯邦應有的撥款，甚至失去個別國會眾院席次。

不過最新的人口普查結果，顯示紐約市依然是吸引外地人和移民遷入的城市，十年間增長60萬人口，比休士頓、達拉斯、鳳凰城、以及洛杉磯等城市人口增長加起來還多，目前全城達到880萬人。

「這項數據相當重大且令人訝異」，紐約市立大學研究生中心城市規畫專家羅曼尼斯基(Steven Romalewski)評論道，在疫情大背景之下還能看到城市的人口增長，非常了不起，並且要考慮到在疫情下開展人口普查工作並不容易。

布碌崙是紐約市五區湧入人數最多的區域，比十年前增加超過23萬人，目前全區有270萬人，相當於芝加哥市的總人口；而皇后區是第二移入最多的區，超過17萬人，全區有240萬人。

疫情期間人口外移最嚴重的曼哈頓區，在5、6月漸漸人潮回溫，普查數據顯示也比十年前增加了17萬人；布朗士區以6.3%的人口增長排名第四，而史泰登島是全市人口增長最少的區，僅增加2萬多人。

2020人口普查數據顯示，紐約市在2010至2020年的十年內，人口增長了60萬...
2020人口普查數據顯示，紐約市在2010至2020年的十年內，人口增長了60萬；圖爲皇后區華人社區法拉盛。(記者曹健╱攝影)

紐約市 疫情 人口普查

上一則

秋季返校 仍無網課計畫…霍楚擬發校園口罩令

下一則

白男鎚殺3華裔精神病免刑 家屬擬重新鑑定

延伸閱讀

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣

人口普查數據公布 洛市為第二大城市 洛縣為人口最多縣
人口普查 白人人口首度下降 西語裔增長幅度最大

人口普查 白人人口首度下降 西語裔增長幅度最大
南區聯邦檢察官 首位非裔獲拜登提名

南區聯邦檢察官 首位非裔獲拜登提名
電影「我是傳奇」害人不敢打疫苗 編劇澄清：那我編的

電影「我是傳奇」害人不敢打疫苗 編劇澄清：那我編的
能改變一人也好 美國佛教青年會為囚犯送經書

能改變一人也好 美國佛教青年會為囚犯送經書

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

2021-08-05 19:51
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題