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秋季返校 仍無網課計畫…霍楚擬發校園口罩令

記者和釗宇／紐約報導
紐約市新學年開始後，所有學生都要返校上課，沒有網課選項。(Getty Images)
紐約市新學年開始後，所有學生都要返校上課，沒有網課選項。(Getty Images)

市長白思豪(Bill de Blasio)12日重申，公校學生秋季將全部返校上課，市府目前並未準備遠程授課(網課)的計畫；同時，即將就任紐約州長的霍楚(Kathy Hochul)表示，就任後有意出台學校口罩令；她強調，計畫與各學區、家長和老師就口罩令進行溝通合作。

儘管目前Delta變種病毒肆虐，白思豪仍表示，學生新學期需要返校上課，「很多孩子最後一次見到教室還是去年3月，長時間遠離課堂，並不健康。」

市教育總監波特(Ross Porter)此前也表示，學生返校上課很重要，否則學生的心理健康將會出現問題；白思豪說，目前很大一部分民眾已接種疫苗，因此校園防疫應該可以做到，即便不要求符合資格的學生打疫苗，「我們仍可以安全復課，目前只有這一套計畫。」

市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)表示，12歲以下的學生還不能打疫苗，因此應該給這部分學生提供遠程上課的機會；曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)也呼籲市教育局未雨綢繆，制定遠程授課的計畫。

霍楚表示，雖然她目前尚未掌權，但就任後有意出台學校口罩令。(州長辦公室提供)
霍楚表示，雖然她目前尚未掌權，但就任後有意出台學校口罩令。(州長辦公室提供)

將就任州長的霍楚12日表示，她支持秋季復課後在學校執行口罩令，她將與利益相關方合作討論此事；她在接受NBC採訪時表示，「目前這只是一種觀點，因為葛謨仍然在位，我現在還沒有權限，但我上台後這將成為關鍵問題；我的觀點是，所有身處學校環境內的人，都應戴口罩。」

霍楚說，她將用聯邦疾病防治中心(CDC)的口罩建議以及所有疫情數據做出決策，但最終決定權仍將在各學區手中，「我們也需要和學區溝通，這件事過去沒有做好，要了解民眾的焦慮及反對的原因。」

她表示，只有在Delta變種病毒傳播失控，才會對目前的防疫規定作出重大改變，「我將緊盯疫情數字。」根據CDC的數據，Delta變種病毒已在紐約州新增感染病例中占73%；州府數據顯示，全州新增病例12日已達到4701人。

白思豪重申，公校學生秋季將全部返校上實體課，市府目前並未準備遠程授課的計畫。(市...
白思豪重申，公校學生秋季將全部返校上實體課，市府目前並未準備遠程授課的計畫。(市長辦公室提供)

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