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葛謨自傳僅賣不到5萬本 可續領200萬版稅

記者和釗宇／紐約報導
葛謨自傳未來兩年將能給他帶來200萬元的版稅收入，但該書至今只銷售不到5萬本，上月最後一周更是僅賣出27本。(皇冠出版社)
葛謨自傳未來兩年將能給他帶來200萬元的版稅收入，但該書至今只銷售不到5萬本，上月最後一周更是僅賣出27本。(皇冠出版社)

儘管紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷擾醜聞即將去職，但他應該並不擔心自己的財務狀況，因為他去年出版的自傳未來兩年將能給他帶來200萬元的版稅收入；只是出版商預計將慘賠：從該書出版至今，只售出不到5萬本，上月最後一周更是僅賣出27本。

葛謨去年與出版商簽訂協議，他的第二本自傳「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力經驗」(American Crisis： Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)將取得510萬元的版稅收入，其中去年已經入帳310萬元，餘下200萬元將於明後兩年到帳。

根據葛謨的報稅紀錄，去年的版稅收入稅後約有150萬元，葛謨將其中三分之一捐給非營利組織，餘下則存入三個女兒的信託基金。

然而，去年出書之時正是葛謨的風光之日，該書還曾一度登上紐約時報暢銷書榜單；但隨著葛謨多重醜聞爆發，該書的出版商皇冠集團(Crown Publishing Group)今年初暫停行銷活動，且取消發行平裝版的計畫；而且，葛謨的出書行為也被列入調查範圍，他涉嫌濫用公共權力出書，例如使用州府員工幫忙校對、打印、參加推介活動。

於是，該書銷量一落千丈；數據顯示，該書在7月最後一周僅售出71本，自去年10月發行以來僅售出不到5萬本；不過，該書的銷量仍好於葛謨2014年的第一本自傳「一切皆有可能：政治生活中的挫折與成功」(All Things Possible: Setbacks and Success in Politics and Life)，此書當時印刷20萬本，僅賣出3200本。

皇冠出版社一直對此不予置評；目前尚不清楚出版社是否會要求葛謨賠償，葛謨辦公室也未回應。

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