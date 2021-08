葛謨自傳僅賣不到5萬本 可續領200萬版稅

葛謨自傳未來兩年將能給他帶來200萬元的版稅收入,但該書至今只銷售不到5萬本,上月最後一周更是僅賣出27本。(皇冠出版社)

儘管紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)因性騷擾 醜聞即將去職,但他應該並不擔心自己的財務狀況,因為他去年出版的自傳未來兩年將能給他帶來200萬元的版稅收入;只是出版商預計將慘賠:從該書出版至今,只售出不到5萬本,上月最後一周更是僅賣出27本。

葛謨去年與出版商簽訂協議,他的第二本自傳「美國危機:從新冠肺炎疫情中獲得的領導力經驗」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)將取得510萬元的版稅收入,其中去年已經入帳310萬元,餘下200萬元將於明後兩年到帳。

根據葛謨的報稅紀錄,去年的版稅收入稅後約有150萬元,葛謨將其中三分之一捐給非營利組織,餘下則存入三個女兒的信託基金。

然而,去年出書之時正是葛謨的風光之日,該書還曾一度登上紐約時報 暢銷書榜單;但隨著葛謨多重醜聞爆發,該書的出版商皇冠集團(Crown Publishing Group)今年初暫停行銷活動,且取消發行平裝版的計畫;而且,葛謨的出書行為也被列入調查範圍,他涉嫌濫用公共權力出書,例如使用州府員工幫忙校對、打印、參加推介活動。

於是,該書銷量一落千丈;數據顯示,該書在7月最後一周僅售出71本,自去年10月發行以來僅售出不到5萬本;不過,該書的銷量仍好於葛謨2014年的第一本自傳「一切皆有可能:政治生活中的挫折與成功」(All Things Possible: Setbacks and Success in Politics and Life),此書當時印刷20萬本,僅賣出3200本。

皇冠出版社一直對此不予置評;目前尚不清楚出版社是否會要求葛謨賠償,葛謨辦公室也未回應。