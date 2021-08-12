兩黨聯手圍剿 促繼續彈劾葛謨：承擔全責

葛謨10日宣布辭職後，步向直升機準備離去。(路透)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)因性騷擾醜聞宣布辭職，但正進行彈劾 案的州眾議會司法委員會的共和黨議員，11日發表聯合聲明，指彈劾應繼續，才能讓葛謨為其行為承擔全責；民主黨議員也加入新提案，要求將紐約地標「馬里奧·葛謨州長大橋」改名。

在性騷擾及掩蓋養老院疫情醜聞爆出後，要求葛謨主動辭職的呼聲巨大，其中一大部分認為其主動辭職可免州眾議會啟動漫長且花費公帑的彈劾；但當他10日宣布辭職後，州議會繼續彈劾的聲量逐步加大。

10日先有屬民主黨進步派的州眾議員牛毓琳等要求將葛謨正式彈劾下台，才能對其諸多罪行進行徹底清算，並剝奪他終身領退休金的資格和未來參選公職、東山再起的機會。

負責彈劾案的州眾議會司法委員會中的六名共和黨議員11日也發出聯名信，支持繼續彈劾，指「紐約州 民有權獲得完整和公開的信息，讓葛謨為受害者負全責，尤其是1萬5000名死於養老院的人。」

根據州憲法，州長就算已辭職下台，州議會仍可對其彈劾；經州眾議會提出彈劾案，州參議會和州上訴法院法官組成的彈劾法庭裁決有罪而下台的州長，彈劾法庭將可決定是否剝奪其州長退休金，以及是否禁止再參選州內公職。目前主動辭職的葛謨，仍有權領每年5萬662元的退休金。

此外，多位議員也要求將葛謨家族名字從紐約州地標建築上抹去；自共和黨籍州眾議員Mike Lawler提案，要求將作為銜接紐約上州和紐約市交通樞紐的「馬里奧·葛謨州長大橋」改回原名「塔潘澤大橋」(Tappan Zee Bridge)後，民主黨州眾議員Jessica Gonzalez-Rojas宣布加入推動該提案。

該橋是葛謨州長任期內最重要的基建項目，並在完工後在葛謨力推下，以他過世的父親、前州長老葛謨來命名。

單身且有三名已成年女兒的葛謨，名下沒有任何房產，他2019年與女友Sandra Lee分手後搬出她位於上州的住宅，一直住在奧伯尼的州長官邸。紐約郵報報導，密友透露，離職後他也許會先放長假；曾短暫做過地產律師的葛謨或重操舊業，涉足房地產或公司法領域。