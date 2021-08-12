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紐約客談／無論有無疫情 房客房東恩怨永不休

紐約客談

疫情期間，低收入房客難付租金，小房東面臨高額地稅、維修費等一籌莫展，房客暫時得以免遭逼遷，但房東方面卻又因逼遷禁令而繼續艱難度日，再加上州府的租房補貼項目發放進展緩慢，更令許多人怨聲載道。

疫情爆發前，紐約市府和州府出台的住房相關政策和援助項目，幾乎都一邊倒幫助租客，如擴大租客法援計畫，為面臨逼遷的租客提供房屋法庭代表律師，但房東方面，尤其是僅擁有一至兩棟樓的小房東，則通常沒有任何幫助，卻仍要面臨連年上漲的地稅，稍微增加租金，就可能被告。

以曼哈頓華埠為例，大多數為租金穩定或租金管制房屋，許多業主在疫情前就已經承擔高昂地稅和維修費，疫情期間樓宇底層商家的結業和眾多住戶失業無法支付租金，許多業主自掏腰包維持老舊的樓宇，卻沒有獲得政府任何幫助。

疫情爆發後，政府不斷延長逼遷禁令，並出台緊急租金援助計畫，以及之後聯邦撥款支持的疫期租房補貼項目(ERAP)，拖欠租金的房客仍可繼續維持住所，但也出現有其他現金收入來源的房客，一邊拖欠租金、一邊在其他方面擲金享樂的案例。

ERAP下，房客在申請時也需要出示房東方面配合提交的表格，房客一旦申請通過，房東雖然拿到拖欠的租金，但要遵守規定在接下來一年內不能驅逐房客，這一規定令不少房東猶豫是否要配合房客提交申請表格。

房東房客糾紛不是因疫情才出現，在紐約市，兩個群體間的恩怨更為顯著，想解決矛盾，還要從政策和提高最低收入著手。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

租金 房東 疫情

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