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辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

牛毓琳等呼籲彈劾繼續 不讓葛謨東山再起

記者洪群超／紐約報導
葛謨若遭彈劾下台，將可能被剝奪退休金及未來再參選州內公職的權利。圖為州眾議會此前就葛謨彈劾案舉行記者會。(路透)
葛謨若遭彈劾下台，將可能被剝奪退休金及未來再參選州內公職的權利。圖為州眾議會此前就葛謨彈劾案舉行記者會。(路透)

紐約州葛謨辭職，州眾議員牛毓琳等多位民代表示，彈劾應繼續，讓葛謨成為被彈劾下台的州長，以此剝奪他終身領退休金的資格及未來東山再起繼續參選公職的機會。

此前據知情人士透露，葛謨曾試圖與州議會談判，以不尋求連任換取不被彈劾，但遭拒絕；他10日終於宣布辭職，14天內交棒副州長霍楚(Kathy Hochul)。

葛謨若遭彈劾下台，將可能被剝奪退休金及未來再參選州內公職的權利。(美聯社)
葛謨若遭彈劾下台，將可能被剝奪退休金及未來再參選州內公職的權利。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)的調查報告出爐後，要求葛謨辭職下台的呼聲中，有一大部分認為，他主動辭職可避免州議會啟動耗時且耗資不小的彈劾程序；但他10日宣布辭職後，牛毓琳等多位州眾議員呼籲已啟動彈劾調查的州眾議會司法委員會，不要因此放棄調查及隨後的彈劾。

牛毓琳指出，葛謨的濫權和霸凌不只侵害勇敢站出來指控他的11名女性，還包括他濫用職權出書牟利、掩蓋養老院疫情等諸多罪行；州議會應行使州憲法規定的權力、將他彈劾下台。紐約州政治長期以來的濫權、騷擾、霸凌文化的反思和抗爭，不能因葛謨下台就成為過去式，而是以此作為開始；要改變這一現狀，彈劾程序繼續及出台相應政策防止這類事件再發生。

根據紐約州憲法，州長哪怕已辭職下台，州眾議會和參議會仍可對其進行彈劾；經州參議會和州上訴法院法官組成的彈劾法庭裁決而被彈劾下台的州長，彈劾法庭可決定是否剝奪終身退休金，及是否禁止再參選州內公職。

葛謨若遭議會彈劾下台，將可能被剝奪退休金及未來再參選州內公職的權利。(美聯社)
葛謨若遭議會彈劾下台，將可能被剝奪退休金及未來再參選州內公職的權利。(美聯社)

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