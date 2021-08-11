霍楚接任州長 華社寄厚望：盼上任後多聽民意

霍楚(中)在杜彼德(右)陪同下，今年3月參觀法拉盛的超市及商家，並譴責仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)

州長葛謨(Andrew Cuomo)辭職後，即將接任的副州長霍楚(Kathy Hochul)，近年曾多次拜訪華人 社區，尤其是新冠疫情 爆發後，華裔社區飽受疫情和反亞裔仇恨犯罪雙重打擊，她探訪曼哈頓華埠、法拉盛 和布碌崙(布魯克林)三區華社，慰問小商家，譴責仇恨犯罪，並指出自己有兩個有華裔血統的姪女，希望各族裔團結一致，不論是新移民或是第二代，在美國都是一家人。

與霍楚相識多年的華社人士表示，霍楚未當副州長、還在國會眾議員任内，就曾走訪法拉盛和華埠，了解華人離鄉背井打拚不易；2018年競選連任時，也曾參加華埠聯合民主黨俱樂部(UDO)的造勢大會；今年3月紐約中華公所從州府爭取到700劑輝瑞新冠疫苗之際，霍楚也造訪公所以示對亞裔社區的支持，呼籲民眾接種，並強調除了提供社區疫苗，州府會持續與社區站在同一陣線，對抗反亞裔仇恨犯罪。

圖為霍楚(右二)於2018年拜訪世界日報，就華社民生議題交換意見。左二為社長張漢昇。(本報檔案照)

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得10日表示，霍楚走訪法拉盛的小商家，通過交談，她了解新移民生活不易，以及渴望實現美國夢的決心，對華社有更深入的認識。

杜彼得說，霍楚擔任副州長期間，多次造訪法拉盛，積極參加社區活動，尤其去年疫情爆發後，特別到最先受到波及的華社，為華人商家打氣；因仇恨亞裔犯罪日益增加，霍楚今年3月再次走訪紐約市多個華社，期間坦言兩個姪女有華裔血統，表示對仇恨犯罪「零容忍」。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)共同主席莊振輝表示，霍楚多次造訪法拉盛等華人社區，對華社有較深的感情；但他也說，法拉盛長期沒有得到政府分配的合理資源，以疫情為例，疫情爆發初期當地沒有足夠的檢測點，疫情趨緩後，政府最初並未提供足夠的疫苗接種中心。

霍楚(左二)在杜彼德(左三)陪同下，今年3月參觀法拉盛的商場，並譴責仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)

莊振輝說，華人受到不公與欺凌，常保持沉默，他期盼霍楚上任後，繼續聆聽民意，為當地爭取更多的資源，改善治安與生活品質。

紐約中華公所主席于金山向11名控訴葛謨性騷擾的女性表示敬意，面對州長權勢壓力挺身而出，值得欽佩；他並指出，此事件再次彰顯美國是法治社會，沒有人可凌駕於法律之上。

對於州長主動辭職，于金山認為是明智之舉，不但避免在彈劾過程中出現更多醜聞，且能讓州議會不浪費時間和經費再調查，可以專注於州民福祉議題；而霍楚接任，也是最好的結果，于金山說，霍楚與華人社區互動良好，且政治主張居中，是繼任州長的最佳人選。