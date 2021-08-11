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辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

民代：葛謨辭職明智 準備好協助霍楚

記者金春香／紐約報導
副州長霍楚。(美聯社)
副州長霍楚。(美聯社)

深陷性騷醜聞的紐約州葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布辭職，副州長霍楚(Kathy Hochul)將在14天後接任州長，紐約民選官員紛紛表示，葛謨辭職是明智之舉，並認為霍楚是繼任州長的最佳人選，希望她帶領紐約繼續完成抗疫工作，領導紐約州加速恢復和發展。

霍楚10日表示，贊同葛謨的辭職決定，這是正確之舉；她擁有各級政府的領導經驗，已經準備好接任州長。

負責調查葛謨性騷擾指控並發布報告的州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，葛謨的辭職意味著這一對紐約州來說極為傷感的篇章的落幕，她感謝葛謨此前對紐約州做出的貢獻，並表示會全力支持霍楚，幫助紐約開啟新篇章。

州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)和民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)指出，紐約仍面臨新冠疫情等諸多挑戰，他們準備好全力協助霍楚帶領紐約繼續向前發展。

州眾議員金兌錫表示，紐約應繼續為1萬6000多名因州府失職、而在養老院感染新冠病毒去世者和家屬伸張正義。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，葛謨早就該辭職，這對紐約州來說才是最好的。

紐約州 葛謨 性騷擾

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