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史島往返曼哈頓新渡輪 23日開航

記者顏潔恩／紐約報導
史島聖喬治渡輪站將於本月23日起，啟動全新且快速的渡輪航線。(市經濟發展局提供)
史島聖喬治渡輪站將於本月23日起，啟動全新且快速的渡輪航線。(市經濟發展局提供)

史島聖喬治渡輪站(St. George Ferry Terminal)將於23日起，啟動全新且快速的渡輪航線；將連結史島與曼哈頓，中途停靠砲台公園(Battery Park City)、中城39街碼頭。

市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)10日表示，該條全新的航線原本要在2020年底啟動，但因新冠疫情而延遲；隨著紐約市經濟重啟、旅遊業回歸，渡輪乘客逐漸增加，因此決定在本月23日啟用這條航線。

該條航線將連結史島與曼哈頓西側，速度比特快公車(express bus)、地鐵以及現有的渡輪服務都快，每趟搭乘預計可節省20分鐘。

在史島的乘客可在介於「里奇蒙郡銀行球場」(Richmond County Bank Ballpark)及帝國直銷購物中心(Empire Outlets)的一處登船，中間將分別停靠在砲台公園的Vesey街、以及中城西側的39街，從史島啟航花費的時間分別是18分鐘與35分鐘；在繁忙時段將有渡輪每25至30分鐘從聖喬治渡輪站出發，和其他渡輪服務一樣，非繁忙時段則依據季節調整。

當局提醒，該渡輪與市交通局提供的史島渡輪不同，史島渡輪每25分鐘出發，無需付費，25分鐘就能抵達白廳渡輪碼頭(Whitehall Terminal)；不過，搭乘快速渡輪的每趟費用是2.75元，民眾可在碼頭附近的售票機買票，或手機下載NYC Ferry應用程式(App)完成交易。

市經濟發展局未來可能會宣布往來史島的其他航線，目前島上東部和南部地區，當局會繼續評估讓更多人受益的地點，拓展渡輪服務。

航線 曼哈頓 紐約市

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