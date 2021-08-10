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皇后大道單車道項目重啟 褒貶不一

記者張心╱紐約報導
皇后大道與黃石大道交叉口已竣工的單車道.（記者張心/攝影）
皇后大道與黃石大道交叉口已竣工的單車道.（記者張心/攝影）

紐約市交通局(DOT)日前宣布，已拖延三年的皇后大道(Queens Boulevard)單車道第四階段修建項目終進入最後階段建設，預計11月完工，將可更好保障單車騎行安全；但對該項目的反對聲音仍不少，認為設計不合理，且擠占停車位，不利兩旁商家。

有「死亡大道」之稱的皇后大道經常發生單車騎士和行人交通傷亡事故，交通局2015年起著手興建單車道項目，從皇后區陽邊(sunnyside)貫穿至秋園(Kew Gardens)，全程達7.5哩；當前開啟的第四階段工程，是該單車道項目的最後一段，從黃石大道(Yellowstone Boulevard)至聯合大道(Union Turnpike)。

該項目2015年由市長白思豪(Bill de Blasio)力推，旨在保障單車騎行安全，但也遭到市議員克思蘿維茲(Karen Koslowitz)及部分社區人士、沿線商家的反對。

白思豪認為，「皇后大道成為行人、駕駛和單車騎士心中『死亡』的代名詞，這是一個悲劇。」他指出，必須堅持不懈地解決皇后大道的問題；選區涵蓋該區的國會眾議員孟昭文也表示，「安全必須始終是重中之重，努力使行人和騎自行車的人免受傷害，是預防重傷和死亡悲劇的關鍵步驟。」皇后區長理查茲(Donovan Richards)則說，單車道能為騎士提供安全和放心的騎行環境。

但修單車道會使停車位減少，恐對皇后大道兩旁商家客流不利，成為爭論焦點；代表森林小丘和雷哥公園的市議員克思蘿維茲始終反對該計畫，表示該項目將減少成百上千個停車位，擔心周邊商鋪會受到不可預估的經濟衝擊，「城市需要更多單車道來容納日益增長的單車騎士，但目前進行的第四階段計畫並沒有保護騎士安全，也沒能最大限度減少停車位損失。」

居住在施工地附近的社區人士臧東慧也對該建案持保留意見。他說，「沿線受影響的商鋪有600多家，他們非常反對該項目，並且就我個人調研，有65%的民眾也不讚同。」他表示，兒子是騎車愛好者，自己仔細研究過皇后大道的單車道，發現單車道右邊是機動車道，如果汽車要換道到左側主路，就要越過單車道，很容易撞上單車。

臧東慧表示，他在去年10月曾於皇后大道和68大道測試車流量，一個小時兩邊單車道各來往20輛單車，「那是個天氣很好的日子，統計到這樣的數目，說明皇后大道單車道的利用率並不理想。」

皇后大道沿線商家也民怨四起，一家韓裔洗衣店老闆甚至表示，「這個單車道扼殺了我們的生意(Kill our business)。」但疫情後選擇用單車方式出行的居民，卻又是另一種看法，居住在皇后大道沿線已經七年的吳女士說：「家門口的單車道很方便，現在我們家越來越多的選擇單車出行，疫情以後真的更加傾向於選擇這種環保又健康的交通方式。」

據市交通局統計，皇后大道之前已經重新設計的路段沿線，自2016年以來，傷亡事件減少了18%，重傷減少了 38%。相比於1997年的22起交通死亡事故，2016年沿線共發生五起交通死亡事故。

皇后大道單車道施工正在進行中。（市交通局提供）
皇后大道單車道施工正在進行中。（市交通局提供）

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