美化戶外用餐空間「共建華埠」獲獎

「共建華埠」項目獲得「最佳合作獎」。(記者顏嘉瑩/攝影)

戶外用餐在新冠肺炎疫情 最嚴重的期間，成為紐約市 餐館生命線；由多個非營利組織組成的「Alfresco NYC」，9日在曼哈頓中城宣布全市最佳戶外用餐空間和開放街道競賽得主，其中以女性組成、協助社區小商家設計及美化戶外用餐空間的「共建華埠 」(Assembly for Chinatown)獲得「最佳合作獎」(Collaborative Efforts)。

「共建華埠」項目，由「心目華埠」(Think! Chinatown)和A+A+A studio、Chaos Built等合作，為華埠的多個小商家設計符合市交通局(DOT)規定的戶外用餐空間，並提供材料、與當地藝術家合作，自去年3月至今，已完成九個戶外用餐空間，助力12個小商家。

心目華埠總監鄺海音9日在領獎時表示，該項目從去年3月疫情高峰期開始；當時街上的人很少，項目一開始的規模也很小，主要資金來源是靠在社區籌款，直到疫情好轉之後，民眾開始外出表達對項目的支持，另外還有志工、藝術家的協助，才能夠為華埠帶來如此活潑又美麗的戶外用餐空間。

鄺海音說，該項目計畫在這個月於格蘭街(Grand St.)為一間越南河粉店畫壁畫，除凸顯華埠社區的多元美食，也讓更多人認識越南河粉以及當地傳統冰淇淋。

「Alfresco NYC」此次共將獎項分為三大類，除了「最佳合作獎」外，還有「最佳戶外用餐餐館」、「最佳共享街道」等獎項，13個得獎單位囊括全市五大區，每個得獎單位可獲得500元獎金。

「區域規畫協會」(Regional Plan Association)主席Tom Wright表示，這些得獎者設立了目標，讓同行能夠參考，如何規畫更完善、美麗且合規的空間；他說，該獎項不僅是慶祝那些卓越的戶外用餐與開放街道策畫者得獎，更是表揚在紐約市史上最黑暗時刻，仍團結一心的紐約人，「是這些人讓我們的城市更平等、有親和力，並能永續發展。」

「三州交通運動」(Tri-State Transportation Campaign)執行總監Renae Reynolds說，在過去一年中，這些獲獎者透過創造力、靈活度、同理心和毅力，來適應不斷變化的環境，並展現符合公平、以人為本的未來街景模樣。

「公共空間設計信託」(Design Trust for Public Space)執行總監Matthew Clarke則說，紐約市的經濟基礎來自於小商家，這些獲獎者展示了餐館是紐約市經濟結構的基石，透過表彰這些獲獎者，也替紐約市未來的街道和人行道，繪製成功的藍圖。