葛謨不連任換不彈劾？「不可能成功」

知情人士表示，紐約州長葛謨試圖與州議會達成交易，用不尋求連任的承諾交換不被彈劾。（州長辦公室提供）

知情人士表示，四面楚歌的紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)仍在做最後掙扎，試圖與州議會達成交易，用承諾不尋求連任交換不被彈劾 ；但內部人士稱，這一交易不可能成功；葛謨團隊仍在多方設法拖延時間，預計會對彈劾結果提出挑戰。

州民主黨委員會主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，「在州檢察長報告出爐之前，葛謨圈子內部也確實向我透露過這一可能選項；但我覺得這一選項是不可行的，第一時間就拒絕了這一提議；要麼葛謨能從醜聞中全身而退然後再度競選，要麼葛謨就此去職，二者之間沒有妥協的可能」。

不過知情人士表示，葛謨長期好友金恩否認了這種說法，指「葛謨絕對不會尋求第四個任期」；而且州眾議長希士提(Carl Heastie)9日也表示，他對與葛謨之間的交易沒有任何興趣。

此外，知情人士也表示，自州檢察長報告出爐之後，德羅莎(Melissa DeRosa)等葛謨的高級助理一直在要求州長辦公室提供反擊策略，平息要求彈劾州長的輿情；然而，德羅莎8日晚突然宣布辭職，各界震驚，因其一直是葛謨最忠實可靠的助手；知情人士說，德羅莎僅在8日早間告知葛謨決定離職，葛謨花了很長時間勸說，但最終無果。批評指德羅莎是「葛謨沉船的最後一隻跳船保命的老鼠」。

紐約時報 引述另外幾名知情人士稱，雖然希望渺茫，葛謨仍在抓緊機會為自己爭取時間，力圖拖延彈劾進程，挽救他的政治生命；其中一人表示，若眾議會彈劾起訴成功，葛謨將挑戰這一結果，以盡量拖延時間。

目前葛謨及律師都聲稱指控者的說法是有缺陷的，而且他們已經準備好做出回應；知情人士還說，葛謨還向他在CNN工作的弟弟克里斯(Chris Cuomo)、葛謨的民調專家波洛克(Jefrey Pollock)等人尋求建議；葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)9日也表示，葛謨計畫繼續反擊，稱許多指控者所說的經歷並未達到性騷擾的程度，還抱怨稱相關證據並未提供給葛謨的律師團隊，而且也沒有時間逐一審閱。