非裔男坐32年冤獄 沉冤昭雪

沉冤得雪的羅曼在皇后區法院外擁抱母親。（記者張心／攝影）

皇后區 地區檢察官凱茲 (Melinda Katz)9日要求法院撤銷一名因謀殺罪而服刑32年的非裔男子的定罪，這也是皇后區地檢成立定罪可靠審查部(Conviction Integrity Unit)不到兩年內，撤銷的第八件冤案。

（影音來源：記者張心）

1989年3月，卡爾頓·羅曼 (Carlton Roman) 因謀殺和企圖謀殺罪成，被判入獄32年；羅曼在審判中堅稱他沒有參與，並於2013年和2018年提交了案件重審請求，但兩次上訴均維持原判。

2020年4月，凱茲成立定罪可靠審查部，重新介入調查，進而發現了翻案的新證人與證據；在凱茲的要求下，法庭對羅曼的所有定罪於今日被完全撤銷。

「我堅持司法公正。」凱茲說，「定罪可靠審查部必須確保把有罪的人繩之以法，將無罪的冤案昭雪釋放；撤銷對羅曼的定罪就是我們堅持公平公正方針的例子，即使這個案子非常難調查，我們也願意耗費心力去確保正確而真實的結果。」

羅曼表示，他重獲自由後想做的第一件事就是擁抱他的母親，「監獄裡仍然有很多人需要大家的關注和幫助，我並不是裡面唯一的無辜之人。」羅曼說，「我並不對我們的執法系統中存在缺陷憤怒，但我很不滿他們花了32年才改正錯誤。」

「我一直相信他是個好孩子。」羅曼的母親則說，「當這件事情發生時，我就知道他是無辜的。」

1989年3月16日，皇后區牙買加(jamaica)一所民宅發生槍殺案，勞埃德·威特(Lloyd Witter) 當場死亡，喬莫·肯雅塔(Jomo Kenyatta) 因受傷而終生坐輪椅，保羅·安德森(Paul Anderson)則被電話線捆綁；肯雅塔和安德森均指認被打死的威特的好友羅曼是兇手，但警方取證和法醫鑒定結果，都未獲得直接證據，羅曼的女友也提供了羅曼的不在場證明。

然而，在沒有DNA或指紋證據的情況下，僅憑兩名當事人的證詞，羅曼最終仍因謀殺和企圖謀殺罪，被判入獄32年。

定罪可靠審查部重新介入調查該案件後，發現指控羅曼的安德森提供了六個截然不同的槍擊事件版本，並曾親口承認錯誤指控了羅曼；除此之外，包括退休警察 在內的三名新證人，也削弱了肯雅塔和安德森證詞的可信度，使檢方最終決定要求法庭推翻對羅曼的定罪。