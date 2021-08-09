Yelp推商家食客疫苗接種標示 華裔業者:有礙生意但防疫有責

Yelp推出商家、食客疫苗接種要求標示，華裔業者：雖有礙生意，但防疫人人有責。(取自Yelp)

隨著紐約市 預防變種病毒傳播力度的加大，餐廳員工和室內用餐都受到了市府的把關，餐廳資訊推薦服務Yelp日前也對此新增了兩種分類標籤，分別為要求上門光顧的消費者必須出示證明已經接種疫苗 ，以及說明餐廳所有員工都已經施打疫苗，藉此確保後疫情時代中的餐飲服務營運健康安全；而華裔業者則表示，華人對疫苗看待重要，基本在普及之處就均以接種，如今結合新規雖有礙生意，但卻能讓更多人感到安心。

透過這樣的更新，食客在實際前往餐廳消費時，即可透過Yelp服務事先知曉餐廳是否需要出示疫苗施打證明才能入內用餐，或是餐廳內的工作 人員是否都已經接受施打疫苗，藉此讓消費者更容易選擇能安心用餐地點，無須像過去一年多以來需要對鄰近人員提心吊膽。

不過，此項針對餐廳經營者所提供分類並非強制選項，而是交由餐廳經營者自行決定是否勾選。而除了可選擇勾選顯示必須出示之打疫苗證明，或是公告店內所有工作人員均已接受施打疫苗，餐廳經營者還可以選擇顯示所有工作人員均配戴口罩，以及要求入內必須配戴口罩等選項。

從本月16日(周一)開始，全市所有餐館工作人員和任何想在室內用餐的紐約人都需要提供接種證明，而強制執法將於9月13日開始；曼哈頓中城粵味餐廳老闆徐郡表示，華人的防疫意識依舊很高，店內員工已經全員接種了疫苗，所以在要求接種方面似乎並不會對中餐行業產生嚴重影響。

對於要求食客出示接種證明，他則表示，因為顧客自己的個人選擇拒絕其用餐其實是不太理想的作法，有些人因為個人身體狀況而必須謹慎考慮接種，而當他們外出就餐時卻屢遭拒絕，這對誰來說都是不公平的。

「但作為雇主，一半的責任除經營外還是要確保員工們的安全。」徐郡表示，許多員工和許多家人同住，若確診者目前招供也會成為頭痛的難題。

雖然紐約市目前不要求已接種者像CDC建議的那樣在室內戴口罩，但徐郡仍支持採取這樣的保護措施，在保證安全的同時，也保證餐廳可以全面運營。

而針對疫情爆發以來，有些店家面臨大量跟疫情相關，或是跟疫苗話題相關內容，甚至可能也收到大量充滿仇恨、歧視或謾罵等非理性評論內容，Yelp也強調目前會透過其監控機制檢查不正常洗版行為。