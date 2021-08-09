霍楚已做準備 數周內繼任州長

知情人士表示，目前霍楚已經著手做接任準備。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)深陷性騷擾醜聞，幾乎已眾叛親離，甚至多個地方檢察官及警局已啟動刑事調查，但他仍拒辭職，且據其高級顧問表示，他計畫打持久戰，抗爭到底；然而副州長霍楚(Kathy Hochul)的幕僚則透露，她已在為葛謨辭職或遭彈劾 下台後繼任州長做準備，並預計幾周之內就可能繼任。

華爾街日報報導，兩名知情人士表示，霍楚上周已經致電相關人士諮詢就任州長之後的首要事項，包括人事任免，決定哪些葛謨的原班人馬可以留任；霍楚在電話中說，作為州長的第一順位繼任者，預計幾周之內就可能繼任。

如果葛謨下台、霍楚繼任，她將成為紐約史上首位女性州長；雖然霍楚在西紐約州家喻戶曉，但州府人士表示，霍楚並不屬於葛謨的核心圈，因此抗疫期間並不像葛謨一樣獲得極高的全美關注度，但也因此避開葛謨醜聞的陰影；知情人士稱，二人過去兩周並未交流。

霍楚辦公室的一名員工則表示，霍楚正在從多個渠道獲取建議，但並無有關葛謨下一步如何計畫的內部消息；這名員工表示，副州長的職責之一就是準備好繼任州長；霍楚對葛謨醜聞的表態非常小心，在州檢察長辦公室公布報告後，霍楚僅表示，「報告記錄了州長令人惡心且違法的行為，沒有人能凌駕於法律之上」，但她並未如大多數民選官員一樣要求葛謨辭職。

州眾議會司法委員會周一將更新彈劾調查進展，已令葛謨法律團隊在13日前提交辯護證據；不過，政壇內部人士以及葛謨的律師均預計葛謨不會辭職，可能展開持久戰。

紐約州民主黨委員會主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，「據我所知了解的信息，葛謨仍在想方設法抗爭，講出他自己的故事；但我認為，一定程度上來講，目前他所擁有的支持不足以讓他翻盤。」葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)則表示，「據我所知州長沒有辭職的計畫。」

除了性騷指控外，州眾議員的彈劾調查還將聚焦州府隱瞞養老院新冠疫情的事件、葛謨涉嫌不當使用公共資源出書以及利用職務便利為他圈內人士優先提供新冠檢測機會等問題；一些州眾議員急於進行彈劾起訴投票，但司法委員會成員表示，調查可能要一個月才能完成；根據紐約州法律，州眾議會的彈劾投票和參議會的彈劾審判日期，必須至少間隔30天；如果眾議會通過了彈劾起訴，霍楚將在參議會和州高等法院做出彈劾審判前暫代州長職務。

而長期作為葛謨左膀右臂、被爆出在葛謨系列醜聞中一直幫其設法掩蓋的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)，8日晚間宣布不堪壓力而辭職。