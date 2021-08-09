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賺錢為交租 六成紐約租客逾30%收入用來租房

記者顏嘉瑩／紐約報導
根據房地產公司PropertyNest的最新民調，紐約市及紐約州民中，有逾六成租客每月租金超過收入30%。(記者顏嘉瑩/攝影)
根據房地產公司PropertyNest的最新民調，紐約市及紐約州民中，有逾六成租客每月租金超過收入30%。(記者顏嘉瑩/攝影)

最新民調發現，紐約市及紐約州民，有逾六成租客，每月租金已經超過收入的30%，負擔相當大，另外還有45%的紐約客，收入和租金支出不成比例，意味著有許多租客賺錢只為了付房租。

房地產公司PropertyNest在6月底至7月底，針對1172名18歲以上民眾進行民意調查，結果顯示，有45.4%的人表示，他們每月有超過30%的收入都拿來付房租，其中還有很大一部分比例的受調者表示，其收入的75%用來付房租；而在這些45.4%的民眾中，還有20.3%的受調者表示，自己收入的31%至50%拿來交租，為最高比例。

民調中也顯示，有超過25%的受調者，每月收入有超過一半拿來交租；14.3%的人收入51%到75%拿來交租；10.8%的人有超過75%的收入都用來付房租；另外受調者中，有21.3%的人表示，自己每月無法支付房租全額。

該公司創始人兼執行長Ruth Shin表示，調查結果顯示，有許多租客處於相當困難的處境，尤其是如果他們沒有任何儲蓄；不過調查也發現，即便有不少人處境困難，仍有78%的人每月能夠按時交租，

由於疫情期間，紐約州禁止住宅和商業逼遷的行政令將於本月31日到期，PropertyNest表示，疫情造成不少家庭出現財政困難，若政府未提供租客足夠的資源，恐怕將有許多人被迫搬遷。

目前聯邦政府已宣布，將禁止逼遷令延長60天至10月3日，而紐約州則有民主黨州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)和眾議員牛毓琳兩人提案，呼籲州府將暫停驅逐令延長至10月31日。

紐約州 租客 租金

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