警方：確定遭襲胸女助理是受害者 葛謨可能被控行為不檢

州府奧伯尼警方表示，葛謨可能面臨行為不檢等輕罪，不排除被捕可能。(美聯社)

紐約州府奧伯尼(Albany)警方，7日就女助理匿名指控遭州長葛謨 (Andrew Cuomo)襲胸性侵並刑事報案事件召開記者會，局長艾伯(Craig Apple)表示目前已對該案展開刑事調查，但仍處初始階段，對報案者進行深入調查問話；但他確認女助理是受害者，並稱葛謨可能面臨行為不檢等輕罪，不排除被捕可能。

該名在州檢察長報告中列為「行政助理1」(Executive Assistant #1)的助理，是今年3月出面指控葛謨的第六名女性，她匿名指控葛謨將手伸進其內衣摸其胸部，屬相關性騷擾 中情節最嚴重者。

艾伯表示，女助理和代表律師4日晚聯繫警方表示打算報案，5日到警局正式報案，並與警方談話一小時，警局已要求州檢察長辦公室轉交報案女助理的所有相關調查資料，也已與奧伯尼檢方聯繫，將對女助理深入問話，再決定辦案走向，是否提出控罪。

艾伯說，全案仍需更多調查取證和問話，「不會因州長身分而延遲或匆忙做出決定，我們一視同仁，對所有案件都一視同仁，不過很顯然這個案件吸引更多注意。」

艾伯表示，據州檢查長辦公室的調查報告，可以確定指女助理是受害者，也希望有類似遭遇的女性出面報案。

州檢察長辦公室7日表示，會全力配合奧伯尼警方的調查，提交所有相關證據，並與其他執法機構合作。由於報告指，一系列性騷擾發生在奧伯尼的州長官邸、紐約市 曼哈頓的州長辦公室以及他在威徹斯特郡及長島的私宅，曼哈頓、威徹斯特郡和納蘇郡的地方檢察官，也都宣布將啟動刑事調查。

女助理在與州檢察長辦公室的調查問話中表示，去年11月遭葛謨摸胸騷擾後，她本不打算將說出這個可怕的經歷，但在今年3月葛謨遭其他女性指控，仍堅稱「沒有不適當摸過任何人」後，她決定公開說出遭遇。

除遭摸胸騷擾外，女助理還指控葛謨在一次二人自拍時，摸自己臀部至少五秒鐘。

檢察長報告出爐後，葛謨除當日發布提前準備的視頻否認指控，並表明不會辭職外，一直沒有公開露面，僅7日早上走出州長官邸遛狗。