我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

警方：確定遭襲胸女助理是受害者 葛謨可能被控行為不檢

記者金春香╱紐約報導
州府奧伯尼警方表示，葛謨可能面臨行為不檢等輕罪，不排除被捕可能。(美聯社)
州府奧伯尼警方表示，葛謨可能面臨行為不檢等輕罪，不排除被捕可能。(美聯社)

紐約州府奧伯尼(Albany)警方，7日就女助理匿名指控遭州長葛謨(Andrew Cuomo)襲胸性侵並刑事報案事件召開記者會，局長艾伯(Craig Apple)表示目前已對該案展開刑事調查，但仍處初始階段，對報案者進行深入調查問話；但他確認女助理是受害者，並稱葛謨可能面臨行為不檢等輕罪，不排除被捕可能。

該名在州檢察長報告中列為「行政助理1」(Executive Assistant #1)的助理，是今年3月出面指控葛謨的第六名女性，她匿名指控葛謨將手伸進其內衣摸其胸部，屬相關性騷擾中情節最嚴重者。

艾伯表示，女助理和代表律師4日晚聯繫警方表示打算報案，5日到警局正式報案，並與警方談話一小時，警局已要求州檢察長辦公室轉交報案女助理的所有相關調查資料，也已與奧伯尼檢方聯繫，將對女助理深入問話，再決定辦案走向，是否提出控罪。

艾伯說，全案仍需更多調查取證和問話，「不會因州長身分而延遲或匆忙做出決定，我們一視同仁，對所有案件都一視同仁，不過很顯然這個案件吸引更多注意。」

艾伯表示，據州檢查長辦公室的調查報告，可以確定指女助理是受害者，也希望有類似遭遇的女性出面報案。

州檢察長辦公室7日表示，會全力配合奧伯尼警方的調查，提交所有相關證據，並與其他執法機構合作。由於報告指，一系列性騷擾發生在奧伯尼的州長官邸、紐約市曼哈頓的州長辦公室以及他在威徹斯特郡及長島的私宅，曼哈頓、威徹斯特郡和納蘇郡的地方檢察官，也都宣布將啟動刑事調查。

女助理在與州檢察長辦公室的調查問話中表示，去年11月遭葛謨摸胸騷擾後，她本不打算將說出這個可怕的經歷，但在今年3月葛謨遭其他女性指控，仍堅稱「沒有不適當摸過任何人」後，她決定公開說出遭遇。

除遭摸胸騷擾外，女助理還指控葛謨在一次二人自拍時，摸自己臀部至少五秒鐘。

檢察長報告出爐後，葛謨除當日發布提前準備的視頻否認指控，並表明不會辭職外，一直沒有公開露面，僅7日早上走出州長官邸遛狗。

州長葛謨近日一直沒有公開露面，僅7日早上走出奧伯尼官邸遛狗；圖爲員工將食物送進官...
州長葛謨近日一直沒有公開露面，僅7日早上走出奧伯尼官邸遛狗；圖爲員工將食物送進官邸。(路透)

葛謨 性騷擾 紐約市

上一則

布碌崙華社銀行險被劫 警緝1男

下一則

實現華裔妻遺志 白人夫暖心捐贈物資

延伸閱讀

葛謨最嚴重性騷擾…遭襲胸女助理報案 州長恐被捕

葛謨最嚴重性騷擾…遭襲胸女助理報案 州長恐被捕
「葛謨遭偷襲」 律師稱州檢報告是片面之詞

「葛謨遭偷襲」 律師稱州檢報告是片面之詞
葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷
州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾

州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾
6成紐約人認葛謨應立即辭職 州眾議會已達彈劾所需票數

6成紐約人認葛謨應立即辭職 州眾議會已達彈劾所需票數

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」