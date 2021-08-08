我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

9月重返辦公室？ 紐約企業相繼推遲

記者張晨／紐約報導
變種病毒肆虐，影響職場返回辦公室進度。(記者金春香／攝影)
變種病毒肆虐，影響職場返回辦公室進度。(記者金春香／攝影)

早在疫苗開始推廣的春天，市長白思豪(Bill de Blasio)和商界就期待著9月重新開放辦公室，但隨著變種病毒肆虐，計畫似乎將推遲；商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)7日表示，不少雇主已有應對疫情的靈活性，放緩回歸辦公室政策的同時，更應督促員工盡快接種疫苗。

該組織首席執行官懷爾德(Kathryn Wylde)表示，上個月剛發布的一份雇主調查報告顯示，預計有62%職場人員將在9月前回到辦公室，多數人一周三天，但由於疫情反撲，短短四周內又有不少公司宣布將再次推遲返回時間；亞馬遜作為紐約市的第二大雇主，有1萬9000多名員工，也於不久前宣布，將居家辦公延長至2022年。

辦公室白領與專業領域工作人員，已經有80%到90%接種疫苗，這些人是真正引領回歸工作崗位的主力軍，但受影響最大的是還是旅遊業、零售、餐館以及小商家，因為這些行業依賴人流量。

疫苗接種率為返回辦公室上班的決定因素，她表示，紐約市約66%成年人已接種疫苗，接種率越高，人們在公共場合就越有安全感，無論是工作場所、地鐵還是餐館。

懷爾德說，大約四分之一大型雇主已經要求員工接種疫苗，否則就要繼續遠程工作。但她也承認，有近50萬人在疫情期間失去工作，這些人沒有雇主來強制他們做任何事情，而生活在這些社區的人較不願打疫苗，這讓事態變得非常困難，所以政府提出強制措施非常有必要。

疫苗 紐約市 工作

上一則

下東城豪華公寓外 1男持菜刀刺人胸部

下一則

萬泰妮獲提名 參選國王郡高等法院法官

延伸閱讀

「不配合將被取消註冊」 8生反大學疫苗令 告上最高院

「不配合將被取消註冊」 8生反大學疫苗令 告上最高院
加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗

加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗
要不要打第三針疫苗？ 南加醫師：等CDC的指引

要不要打第三針疫苗？ 南加醫師：等CDC的指引
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
FDA：免疫力低下族群 追加施打第3劑疫苗

FDA：免疫力低下族群 追加施打第3劑疫苗

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」