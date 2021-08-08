9月重返辦公室？ 紐約企業相繼推遲

變種病毒肆虐，影響職場返回辦公室進度。(記者金春香／攝影)

早在疫苗 開始推廣的春天，市長白思豪(Bill de Blasio)和商界就期待著9月重新開放辦公室，但隨著變種病毒肆虐，計畫似乎將推遲；商業組織「紐約市 夥伴」(Partnership for New York City)7日表示，不少雇主已有應對疫情的靈活性，放緩回歸辦公室政策的同時，更應督促員工盡快接種疫苗。

該組織首席執行官懷爾德(Kathryn Wylde)表示，上個月剛發布的一份雇主調查報告顯示，預計有62%職場人員將在9月前回到辦公室，多數人一周三天，但由於疫情反撲，短短四周內又有不少公司宣布將再次推遲返回時間；亞馬遜作為紐約市的第二大雇主，有1萬9000多名員工，也於不久前宣布，將居家辦公延長至2022年。

辦公室白領與專業領域工作 人員，已經有80%到90%接種疫苗，這些人是真正引領回歸工作崗位的主力軍，但受影響最大的是還是旅遊業、零售、餐館以及小商家，因為這些行業依賴人流量。

疫苗接種率為返回辦公室上班的決定因素，她表示，紐約市約66%成年人已接種疫苗，接種率越高，人們在公共場合就越有安全感，無論是工作場所、地鐵還是餐館。

懷爾德說，大約四分之一大型雇主已經要求員工接種疫苗，否則就要繼續遠程工作。但她也承認，有近50萬人在疫情期間失去工作，這些人沒有雇主來強制他們做任何事情，而生活在這些社區的人較不願打疫苗，這讓事態變得非常困難，所以政府提出強制措施非常有必要。