布碌崙8大道設單車道 華人斥貴族妄想

市交通局提出7、8大改建單行道計畫，引起社區反彈。(記者顏潔恩／攝影)

紐約 同源會創會會長陳慧華近日投報「紐約郵報」，指居住在富人區的市交通局長加特曼(Hank Gutman)，一直想把建自行車道的理念加諸在布碌崙 (布魯克林)8大道 ；她表示8大道交通繁忙，單車道對商家和民眾而言毫無意義，要加特曼「放過」8大道。

陳慧華表示，加特曼是全美知名法律事務所的合夥人，退休後成為交通局長；夫婦倆也是布碌崙高地(Brooklyn Heights)多年的居民，該社區是富人區，自行車道在當地相當普遍且情況允許。

但以移民、工人階級為主的日落公園，1980年代犯罪率高，靠著當地民眾一步步改善和發展，才成為現在比曼哈頓華埠更大的華人社區；這裡商業區繁忙，每日都有大型卡車、貨車和車輛穿梭。

當加特曼提出7、8大道改單行道計畫時，其中一項改變是加建自行車道，陳慧華指，這將惡化8大道交通問題，最終導致商家的生意受損；她指出疫情前，街道滿是長者、小孩、以及推著手推車的行人，疫情後商家遭遇重擊，生意自解封以來也不見起色。

加特曼執意實施計畫，完全沒意識到社區民眾並非自行車愛好者，生活習慣中也不需要；她指出，紐約客貴族生活在安逸的社區，時常看不見藍領、工人階層的困苦；很多提出的計畫例如削減警局經費、保釋法改革等，讓社區治安亮紅燈，卻是出外工作的民眾倒楣，「是時候用誠實和尊重的態度，面對工薪階級」。