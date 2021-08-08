長島疫情攀升 連4天確診增逾600例

納蘇郡推廣上門接種計畫，對企業提供新冠疫苗站點。(美聯社)

長島納蘇郡與蘇福克郡本周疫情 指數飆升，連續四天新增染疫人數超過600例，其中超過80%的住院患者確診為Delta變種病毒 感染者。

根據州府7日公布的最新數據，納蘇郡增412例確診，蘇福克郡新增407例，共新增819例，為本周第四天新增確診人數超過600例，陽性率為3.5%。

對此，北岸大學醫院(North Shore University Hospital)的醫生法伯(Bruce Farber)表示，「現在Delta變種病毒已成為疫情傳播的主要病毒，它的病毒性與傳播性都較一般的新冠病毒更強」。

位於蘇福克郡的紐約石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)目前尚未完全統計感染Delta變種病毒數據，但根據該院7月11日至7月19日核酸檢測數據顯示，超過90%的確診者感染Delta變種病毒。

為避免疫情蔓延，納蘇郡政府推廣上門接種計畫，鼓勵私營企業的雇員接種疫苗。(納蘇郡政府提供)

為了控制疫情，納蘇郡推廣上門接種計畫，向企業提供新冠疫苗 站點，鼓勵公司的雇員接種；納蘇郡長庫倫(Laura Curran)與衛生局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)表示，仍由私人企業主決定員工是否需要接種疫苗，當局不強制干涉。

根據納蘇郡政府的最新數據，68.8%的當地居民至少接種一劑疫苗，61.9%完全接種；庫倫表示，納蘇郡政府的計畫是鼓勵所有的大型與小型企業雇員100%接種疫苗。