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接種紀錄詐欺 州檢察長示警…偽造疫苗卡將遭指控

記者金春香／紐約報導
州檢察長詹樂霞發布警告，提醒民眾留意疫苗接種卡相關詐騙。(州府提供)
州檢察長詹樂霞發布警告，提醒民眾留意疫苗接種卡相關詐騙。(州府提供)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室6日發布警告，提醒民眾留意疫苗接種卡相關詐騙，並指偽造疫苗卡和紀錄，以及未經授權使用聯邦疾病防治中心(CDC)和聯邦衛生與服務部(HHS)圖案，違反聯邦和紐約州法律。

紐約市已經宣布16日起全市餐廳、健身房等要求顧客憑新冠疫苗接種紀錄才能入內，疫苗接種卡或紀錄成為民眾生活必不可缺的一部分，詹樂霞表示，如此一來，此前就已經存在的疫苗接種紀錄詐騙問題，很可能會對紐約社區的公共健康安全構成嚴重威脅，阻礙抗擊疫情方面取得的進展。

詹樂霞指出，向實際上未接種疫苗的人出售或分發空白或虛假填寫的疫苗接種卡，違反多項聯邦和紐約州法律，並將受民事和刑事指控。

詹樂霞辦公室表示，接種輝瑞和莫德納疫苗者在接種第一劑後會獲得一張疫苗接種卡，接種第二針後會更新，接種嬌生疫苗者將在施打單劑後獲得接種卡，辦公室提醒民眾不要在網上或社交平台上分享這張卡片，或至少要塗去出生日期、疫苗接種批號等私人信息，否則詐騙者可以使用這些個人信息竊取民眾身分，甚至製作假卡。

民眾可以使用「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，或進階版的二維碼手機應用程序「Excelsior Pass Plus」證明已經接種以及新冠病毒檢測陰性結果，前者主要在紐約州內使用，後者用於跨州旅行，更多信息和下載可登陸https://epass.ny.gov/home。

疫苗接種卡騙局受害者可撥打(800)771-7755或至https://formsnym.ag.ny.gov/OAGOnlineSubmissionForm/faces/OAGHCHome在線投訴。

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