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疫情高風險 5區全淪陷…室內應戴口罩

記者張晨／紐約報導
市府最新數據顯示，Delta變種病毒已占新冠陽性檢測數的83%。(美聯社)
市府最新數據顯示，Delta變種病毒已占新冠陽性檢測數的83%。(美聯社)

市府6日最新數據顯示，Delta變種病毒已占新冠陽性檢測數的83%。全市五區無一倖免，達到聯邦疾病防治中心(CDC)「高風險」(high transmission)標準，依CDC建議，此類地區的應採更嚴格的防疫措施，例如在室內戴口罩。

與一周前相比，全市新增確診病例和疑似病例增加25%，與兩周前相比則增70%。不過根據市府數據，在過去一周，全市疫苗接種數量增加40%，本周每日新增病例數也有所下降；原因不僅為市府為接種疫苗者提供100元獎勵，同時也出台各種新規，限制未接種者的日常生活，包括要求進入室內餐廳、健身房和文藝表演場所者，提供疫苗接種證明。

不僅如此，紐約市還擴大執行非營利組織的轉介接種獎金計畫，大力推動醫生鼓勵病患立即接種疫苗。

CDC在報告摘要中表示，Delta變異病毒不但具高傳染性，且已經看到死亡病例攀升，即使患者痊癒，症狀很可能比起其他變異病毒更嚴重；且Delta突破性感染(接種疫苗後感染病毒)的傳播力，未接種者感染率是已接種者的八倍，住院或死亡則可能為25倍。

市長白思豪表示，現在是一個機會，可以幫助紐約市抗疫繼續取得進展，「抗疫遠沒有結束，才剛開始」。

紐約市五大區成為「高風險」地區，依CDC建議，無論是否已接種，室內場所都應戴口罩...
紐約市五大區成為「高風險」地區，依CDC建議，無論是否已接種，室內場所都應戴口罩。(美聯社)

疫苗 紐約市 CDC

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