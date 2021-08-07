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葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

「葛謨遭偷襲」 律師稱州檢報告是片面之詞

記者金春香／紐約報導
代理律師指葛謨在調查中受不公平對待。(美聯社)
代理律師指葛謨在調查中受不公平對待。(美聯社)

自3日州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布性騷擾調查報告後，州長葛謨(Andrew Cuomo)一直沒有露面，其代表律師格拉文(Rita Glavin)和州府律師之一菲仕曼(Paul Fishman)6日召開記者會，表示葛謨應獲得公平對待機會，檢察長報告多為片面之詞，葛謨完全是被偷襲。

格拉文表示，應看清將所有材料集中起來針對一個目標的調查，和不帶偏見進行調查之間的區別，報告完全沒有納入葛謨的解釋。他特別指出，匿名指控遭葛謨性侵、甚至將手伸進女助理衣服摸她胸部一例，將該日事件按時間點逐一排列後，發現女助理的說辭與去年11月16日實際情況不符。

格拉文還指，首位站出來指控葛謨的博一蘭(Lindsey Boylan)與州檢察長之間有特殊關聯，質疑博一蘭剛宣布競選曼哈頓區長後就指控葛謨的真實目的。

菲仕曼也表示，州檢察長辦公室公布調查報告前，拒絕將副本給州長辦公室，也未提供任何證人面談內容，對州長不公。

根據昆尼别克大学(Quinnipiac University)6日發布的最新民調，性騷擾報告出爐後的兩天內，葛謨的支持率跌至其2011年上任以來的最低值，僅為28%，70%紐約選民認為他應辭職，63%認為如果不辭職就應被彈劾，29%反對彈劾，8%未表態；對於是否應被控罪，55%支持，25%反對，16%不確定。

一旦葛謨辭職或被彈劾，副州長霍楚(Kathy Hochul)將成為代理州長，但民調顯示，大部分選民對她並不了解，48%無法判斷其工作能力。

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