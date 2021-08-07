葛謨最嚴重性騷擾…遭襲胸女助理報案 州長恐被捕

紐約州長葛謨遭前女助理刑事指控，可能被捕。(美聯社)

曾匿名指控遭紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)性侵 和將手伸進其衣內觸摸胸部的一位女助理，5日向州府奧伯尼(Albany)警方刑事報案，加上州檢察長日前發布的性騷擾 調查報告，法律專家指出，葛謨很可能面臨刑事指控，甚至被捕；新公布的民調也顯示，葛謨的支持率跌至2011年上任州長以來的最低點，70%的紐約民眾認為他應該辭職。

該位在州檢察長報告中列為「行政助理1」(Executive Assistant #1)女助理是今年3月出面指控葛謨的第六名女性，她匿名指控葛謨不僅對她性騷擾，甚至有觸摸的性侵行為，屬相關性騷擾中情節最嚴重者。報告未公布她的名字。

根據州檢察長報告，去年11月某晚，葛謨通過高級助理Stephanie Benton，點名要該女助理到州長辦公室為他處理手機問題，葛謨先是緊緊擁抱她，然後將門關上，把她拉到身邊，將手伸入她襯衣內，隔著胸罩抓她的胸部。

該女助理表示，她在葛謨手下工作已多年，期間經常遭受葛謨帶有性暗示的言語和行為，她害怕影響自己在州府的前途，身為母親，也擔心失去工作，而沒有及時投訴；葛謨從2019年開始，常親吻和擁抱她，令她感到非常不舒服，去年11月那晚的行為，更是最嚴重的一次。

該女助理5日報案，可能導致葛謨因此被控強行觸摸(Forcible Touching)罪。

州檢察長本周公布葛謨性騷擾及性侵11名女性的調查報告，隨後多地檢察長也宣布啟動對葛謨的刑事調查，不過葛謨繼3日發布提前準備的視頻否認指控，並表明不會辭職外，一直沒有公開露面。

葛謨代表律師格拉文(Rita Glavin)和州府律師之一菲仕曼(Paul Fishman)表示，州檢察長辦公室公布調查報告前，拒絕提供一份給州長辦公室，並稱檢察長辦公室的報告完全是為支持預先的敘述，而非致力於尋找事實真相，還稱經過調查，該女助理的說辭與證據不符。

詹樂霞辦公室發言人對此回應，攻擊其辦公室發布的調查報告，是試圖剝奪這些勇敢女性話語權的行為。