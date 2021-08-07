我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

葛謨最嚴重性騷擾…遭襲胸女助理報案 州長恐被捕

記者金春香／紐約報導
紐約州長葛謨遭前女助理刑事指控，可能被捕。(美聯社)
紐約州長葛謨遭前女助理刑事指控，可能被捕。(美聯社)

曾匿名指控遭紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)性侵和將手伸進其衣內觸摸胸部的一位女助理，5日向州府奧伯尼(Albany)警方刑事報案，加上州檢察長日前發布的性騷擾調查報告，法律專家指出，葛謨很可能面臨刑事指控，甚至被捕；新公布的民調也顯示，葛謨的支持率跌至2011年上任州長以來的最低點，70%的紐約民眾認為他應該辭職。

該位在州檢察長報告中列為「行政助理1」(Executive Assistant #1)女助理是今年3月出面指控葛謨的第六名女性，她匿名指控葛謨不僅對她性騷擾，甚至有觸摸的性侵行為，屬相關性騷擾中情節最嚴重者。報告未公布她的名字。

根據州檢察長報告，去年11月某晚，葛謨通過高級助理Stephanie Benton，點名要該女助理到州長辦公室為他處理手機問題，葛謨先是緊緊擁抱她，然後將門關上，把她拉到身邊，將手伸入她襯衣內，隔著胸罩抓她的胸部。

該女助理表示，她在葛謨手下工作已多年，期間經常遭受葛謨帶有性暗示的言語和行為，她害怕影響自己在州府的前途，身為母親，也擔心失去工作，而沒有及時投訴；葛謨從2019年開始，常親吻和擁抱她，令她感到非常不舒服，去年11月那晚的行為，更是最嚴重的一次。

該女助理5日報案，可能導致葛謨因此被控強行觸摸(Forcible Touching)罪。

州檢察長本周公布葛謨性騷擾及性侵11名女性的調查報告，隨後多地檢察長也宣布啟動對葛謨的刑事調查，不過葛謨繼3日發布提前準備的視頻否認指控，並表明不會辭職外，一直沒有公開露面。

葛謨代表律師格拉文(Rita Glavin)和州府律師之一菲仕曼(Paul Fishman)表示，州檢察長辦公室公布調查報告前，拒絕提供一份給州長辦公室，並稱檢察長辦公室的報告完全是為支持預先的敘述，而非致力於尋找事實真相，還稱經過調查，該女助理的說辭與證據不符。

詹樂霞辦公室發言人對此回應，攻擊其辦公室發布的調查報告，是試圖剝奪這些勇敢女性話語權的行為。

葛謨 性騷擾 性侵

上一則

疫情高風險 5區全淪陷…室內應戴口罩

延伸閱讀

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷
州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾

州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾
葛謨前部屬跳槽任執行副總裁 CNN面臨新聞道德質疑

葛謨前部屬跳槽任執行副總裁 CNN面臨新聞道德質疑
6成紐約人認葛謨應立即辭職 州眾議會已達彈劾所需票數

6成紐約人認葛謨應立即辭職 州眾議會已達彈劾所需票數
華爾街日報：葛謨性騷事件 凸顯民主黨的轉變

華爾街日報：葛謨性騷事件 凸顯民主黨的轉變

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」