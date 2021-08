州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾

現況顯示,葛謨似有意在彈劾案上一戰。(美聯社)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾 案持續延燒,州眾議會5日表示,彈劾 調查已近尾聲,將給葛謨方一周時間提交相應證據與聲明;葛謨團隊則回應「感謝給予回應機會,將會配合」,顯露葛謨寧願在彈劾案上一戰,而不會辭職下台。

自州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布葛謨性騷擾及性侵11名女性的調查報告已兩天,葛謨則取消所有公開行程「神隱」,兩日來沒有出席任何活動,也未接受採訪;紐約郵報5日拍到他躺在州府奧伯尼的州長官邸泳池邊,身旁僅有一名女性助理,不時與其交流並在筆記本電腦上紀錄。

州檢調查報告讓葛謨可為眾叛親離,拜登總統等幾乎所有民主黨大員及民代譴責他並要求其辭職,紐約州民主黨委員會主席也發聲明,指出他已不適合領導紐約,呼籲立即下台;紐約市長白思豪(Bill de Blasio)繼要求葛謨下台並應面臨刑事控罪外,5日再稱他應「趕緊滾」(just get the hell out of the way)。

州府奧伯尼上空有飛機拉出要求葛謨下台的橫幅。(路透)

此前已啟動彈劾調查的州眾議會司法委員會在州檢報告出爐後,也加速進程,5日該委員會主席列文(Charles Lavine)表示,調查已近完成,並通知葛謨團隊可提交相應回應證據及書面聲明,期限為13日。

葛謨高級顧問Rich Azzopardi當日回應表示「州眾議會聲稱要進行完整和透明的審查,並讓州長及其團隊提交證據;州長感謝這個機會,我們將會配合。」顯示葛謨方全無示弱。

一旦州眾議會司法委員會彈劾調查完成,起草的彈劾條款經眾議會全體表決通過後,葛謨將被暫時剝奪州長權力,由副州長霍楚(Kathy Hochul)代行州長職責;葛謨需參加由州參議會召集的彈劾庭審,一旦三分之二的州參議員表決同意,他將被彈劾下台。在州檢報告出爐後,150名州參議員已有82人公開表態要他下台,而63名州參議員中,也已有50名公開要求他辭職,預計彈劾案一旦啟動,葛謨將回天乏術。

州眾議會司法委員會在州檢報告出爐後,加速調查進程。(美聯社)

而繼奧伯尼、威徹斯特郡、紐約市曼哈頓和長島納蘇郡地區檢察官在州檢報告出爐後,先繼宣布啟動對葛謨性騷擾或性侵案的刑事調查,上州奧斯維格(Oswego)郡地區檢察官也加入,指出因受害人中有一名來自該郡轄區的雪城,也啟動對葛謨的刑事調查。

此外,州檢報告中認定,葛謨方對首位站出指控其性騷擾的博一蘭(Lindsey Boylan)打擊報復,包括洩漏其員工檔案給媒體等,博一蘭律師也宣布,將就此提訴葛謨。