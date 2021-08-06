州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾

現況顯示，葛謨似有意在彈劾案上一戰。(美聯社)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾 案持續延燒，州眾議會5日表示，彈劾 調查已近尾聲，將給葛謨方一周時間提交相應證據與聲明；葛謨團隊則回應「感謝給予回應機會，將會配合」，顯露葛謨寧願在彈劾案上一戰，而不會辭職下台。

自州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布葛謨性騷擾及性侵11名女性的調查報告已兩天，葛謨則取消所有公開行程「神隱」，兩日來沒有出席任何活動，也未接受採訪；紐約郵報5日拍到他躺在州府奧伯尼的州長官邸泳池邊，身旁僅有一名女性助理，不時與其交流並在筆記本電腦上紀錄。

州檢調查報告讓葛謨可為眾叛親離，拜登總統等幾乎所有民主黨大員及民代譴責他並要求其辭職，紐約州民主黨委員會主席也發聲明，指出他已不適合領導紐約，呼籲立即下台；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)繼要求葛謨下台並應面臨刑事控罪外，5日再稱他應「趕緊滾」(just get the hell out of the way)。

州府奧伯尼上空有飛機拉出要求葛謨下台的橫幅。（路透）

此前已啟動彈劾調查的州眾議會司法委員會在州檢報告出爐後，也加速進程，5日該委員會主席列文(Charles Lavine)表示，調查已近完成，並通知葛謨團隊可提交相應回應證據及書面聲明，期限為13日。

葛謨高級顧問Rich Azzopardi當日回應表示「州眾議會聲稱要進行完整和透明的審查，並讓州長及其團隊提交證據；州長感謝這個機會，我們將會配合。」顯示葛謨方全無示弱。

一旦州眾議會司法委員會彈劾調查完成，起草的彈劾條款經眾議會全體表決通過後，葛謨將被暫時剝奪州長權力，由副州長霍楚(Kathy Hochul)代行州長職責；葛謨需參加由州參議會召集的彈劾庭審，一旦三分之二的州參議員表決同意，他將被彈劾下台。在州檢報告出爐後，150名州參議員已有82人公開表態要他下台，而63名州參議員中，也已有50名公開要求他辭職，預計彈劾案一旦啟動，葛謨將回天乏術。

州眾議會司法委員會在州檢報告出爐後，加速調查進程。(美聯社)

而繼奧伯尼、威徹斯特郡、紐約市曼哈頓和長島納蘇郡地區檢察官在州檢報告出爐後，先繼宣布啟動對葛謨性騷擾或性侵案的刑事調查，上州奧斯維格(Oswego)郡地區檢察官也加入，指出因受害人中有一名來自該郡轄區的雪城，也啟動對葛謨的刑事調查。

此外，州檢報告中認定，葛謨方對首位站出指控其性騷擾的博一蘭(Lindsey Boylan)打擊報復，包括洩漏其員工檔案給媒體等，博一蘭律師也宣布，將就此提訴葛謨。