我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾

記者洪群超／紐約報導
現況顯示，葛謨似有意在彈劾案上一戰。(美聯社)
現況顯示，葛謨似有意在彈劾案上一戰。(美聯社)

州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾案持續延燒，州眾議會5日表示，彈劾調查已近尾聲，將給葛謨方一周時間提交相應證據與聲明；葛謨團隊則回應「感謝給予回應機會，將會配合」，顯露葛謨寧願在彈劾案上一戰，而不會辭職下台。

自州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布葛謨性騷擾及性侵11名女性的調查報告已兩天，葛謨則取消所有公開行程「神隱」，兩日來沒有出席任何活動，也未接受採訪；紐約郵報5日拍到他躺在州府奧伯尼的州長官邸泳池邊，身旁僅有一名女性助理，不時與其交流並在筆記本電腦上紀錄。

州檢調查報告讓葛謨可為眾叛親離，拜登總統等幾乎所有民主黨大員及民代譴責他並要求其辭職，紐約州民主黨委員會主席也發聲明，指出他已不適合領導紐約，呼籲立即下台；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)繼要求葛謨下台並應面臨刑事控罪外，5日再稱他應「趕緊滾」(just get the hell out of the way)。

州府奧伯尼上空有飛機拉出要求葛謨下台的橫幅。（路透）
州府奧伯尼上空有飛機拉出要求葛謨下台的橫幅。（路透）

此前已啟動彈劾調查的州眾議會司法委員會在州檢報告出爐後，也加速進程，5日該委員會主席列文(Charles Lavine)表示，調查已近完成，並通知葛謨團隊可提交相應回應證據及書面聲明，期限為13日。

葛謨高級顧問Rich Azzopardi當日回應表示「州眾議會聲稱要進行完整和透明的審查，並讓州長及其團隊提交證據；州長感謝這個機會，我們將會配合。」顯示葛謨方全無示弱。

一旦州眾議會司法委員會彈劾調查完成，起草的彈劾條款經眾議會全體表決通過後，葛謨將被暫時剝奪州長權力，由副州長霍楚(Kathy Hochul)代行州長職責；葛謨需參加由州參議會召集的彈劾庭審，一旦三分之二的州參議員表決同意，他將被彈劾下台。在州檢報告出爐後，150名州參議員已有82人公開表態要他下台，而63名州參議員中，也已有50名公開要求他辭職，預計彈劾案一旦啟動，葛謨將回天乏術。

州眾議會司法委員會在州檢報告出爐後，加速調查進程。(美聯社)
州眾議會司法委員會在州檢報告出爐後，加速調查進程。(美聯社)

而繼奧伯尼、威徹斯特郡、紐約市曼哈頓和長島納蘇郡地區檢察官在州檢報告出爐後，先繼宣布啟動對葛謨性騷擾或性侵案的刑事調查，上州奧斯維格(Oswego)郡地區檢察官也加入，指出因受害人中有一名來自該郡轄區的雪城，也啟動對葛謨的刑事調查。

此外，州檢報告中認定，葛謨方對首位站出指控其性騷擾的博一蘭(Lindsey Boylan)打擊報復，包括洩漏其員工檔案給媒體等，博一蘭律師也宣布，將就此提訴葛謨。

葛謨 彈劾 性騷擾

上一則

公園亂放鞭炮、抽大麻…華人投訴

下一則

胡蘿蔔加大棒 紐約接種率大增…新規奏效 共和黨批過度監管

延伸閱讀

葛謨前部屬位居電視台高官 CNN面臨新聞道德質疑

葛謨前部屬位居電視台高官 CNN面臨新聞道德質疑
6成紐約人認葛謨應立即辭職 州眾議會已達彈劾所需票數

6成紐約人認葛謨應立即辭職 州眾議會已達彈劾所需票數
華爾街日報：葛謨性騷事件 凸顯民主黨的轉變

華爾街日報：葛謨性騷事件 凸顯民主黨的轉變
民主黨清理門戶的效應

民主黨清理門戶的效應
指導哥哥如何回應指控 媒體同業：CNN應開除葛謨弟

指導哥哥如何回應指控 媒體同業：CNN應開除葛謨弟

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控