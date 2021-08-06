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胡蘿蔔加大棒 紐約接種率大增…新規奏效 共和黨批過度監管

記者洪群超／紐約報導
紐約市接連出台新規及獎勵措施，疫苗接種率大增。(美聯社)
紐約市接連出台新規及獎勵措施，疫苗接種率大增。(美聯社)

自市府連續出台政府雇員必須接種，餐館、健身房等室內場所顧客需出示接種證明等新規，及打首劑疫苗得百元現金等獎勵，「胡蘿蔔加大棒」，紐約市疫苗接種率於沉寂數月後猛增，同比上月高四成；共和黨民代則指新規侵犯個人隱私，並增加疫情下已復甦艱難的小商家負擔。

市長白思豪(Bill de Blasio)近來接連頒布新規，先是要求包括市警、公校教師等在內的所有市府雇員在打疫苗和每周接受新冠檢測之間二選一，再推出從本月16日起所有餐飲業堂食、健身房、影劇院等室內聚集場所必須要求顧客出示接種疫苗證明的規定，同時也向在市府所屬疫苗接種點打首劑疫苗的民眾發100元。

白思豪5日在例行疫情記者會上表示，新規成效顯著，自宣布後，登記接種第一劑數量大增，本周至今已達8萬人，同比上月第一周，增長達41%；尤其是被強令必須接種疫苗的醫療行業人員，接種人數猛增189%。

不過，市府的室內場所出示接種證明新規，引發共和黨民代的反對。作為紐約市唯一共和黨籍國會眾議員，代表史泰登島的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)聯合多名同黨州參眾議員和市議員，致信白思豪表達反對。

紐約市接連出台新規及獎勵措施，疫苗接種率大增。(市長辦公室提供)
紐約市接連出台新規及獎勵措施，疫苗接種率大增。(市長辦公室提供)

信中指，要求進出餐館、健身房等室內場所的顧客出示疫苗接種證明，屬於政府的過度監管，侵犯民眾隱私權，同時也讓小商家承擔「新冠警察」(COVID police)責任，這讓本已人力緊張、艱難復甦的小商家增添負擔，帶來不合理的經營壓力；瑪麗奧表示已在國會提案，禁止聯邦政府出台任何「疫苗護照」規定，也禁止雇主以是否接種疫苗為由歧視雇員。

除了紐約市新規帶來的新一波接種熱潮，州府此前也宣布州屬醫院雇員必須接種，全州的疫苗接種率在止步不前數月後，也明顯增長；根據州府5日數據，全州在過去一周內，新接種近32萬劑疫苗，18歲以上成年人接種率達到75.9%。不過，州府數據也顯示，Delta變種病毒讓確診人數持續上升，紐約州5日確診再增3644例，陽性率達到2.77%。

本月16日起餐館、劇院等室內聚集場所將要求顧客出示接種疫苗證明。(記者洪群超╱攝...
本月16日起餐館、劇院等室內聚集場所將要求顧客出示接種疫苗證明。(記者洪群超╱攝影)

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