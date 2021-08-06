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新學年校園防疫 各地自行決定

記者洪群超／紐約報導
州衛生廳表示，將由各地方政府和學區自行制訂學校防疫指南。(市長辦公室提供)
州衛生廳表示，將由各地方政府和學區自行制訂學校防疫指南。(市長辦公室提供)

9月開學在即，但紐約州衛生廳5日宣布，將不會為新學期出台學校防疫指南，指出校園防疫規定將由各地方政府或學區自行決定；該決定遭到州教育廳長羅莎(Betty Rosa)反對，認為面對Delta變種病毒肆虐和疫情回升現狀，州府應當出台校園防疫指南，還指州府不應因州長葛謨(Andrew Cuomo)陷入醜聞而放棄對公眾的責任。

離全州各地學校開學僅剩一個月，各地公校絕大部分都將在新學期裡全員返校上課；但就在各校翹首以待因應新形勢的校園防疫指南之時，州衛生廳5日宣布將不會出台統一的防疫指南，而是交予各地方政府或學區委員會自行決定。

州衛生廳長扎克(Howard Zucker)5日發聲明指出，紐約州的新冠緊急狀態已於6月25日結束，對公校政策的決策權交會各學區委員會，「各校和學區應當自行擬定秋季到校上課的安全計畫，建議遵循聯邦疾病防治中心(CDC)和各地方政府衛生部門的指導。」

該決定一出，州教育廳立即表達反對；教育廳長羅莎認為州府此決定不負責任，指出新冠疫情帶來的健康威脅仍嚴重，地方政府和學校在制訂防疫規定時，需要來自州衛生廳及時的指導和監管，呼籲扎克收回決定，發布防疫指南。

根據目前CDC防疫指南，建議無論有無接種疫苗，在校內都應該戴口罩，並保持三呎社交距離；但根據紐約市教育局此前對全市公校校園的統計，有76所學生較多的公校，恐難讓所有學生返校後能在教室內保持三呎距離。

防疫 紐約州 教育局

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