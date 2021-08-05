8大道模擬改單行 數分鐘大塞車 證明交通局計畫不可行

日落公園社區民眾模擬交通局計畫，占領8大道單側道路。(記者黃伊奕／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道 改道計畫雖然因州眾議員白彼得(Peter Abbate)提控，將施工延遲至10月之後，但交通局在白思豪任期仍有兩個月可強制實施現有計畫；對此日落公園商家代表4日在8大道舉行「占道」示威，模擬交通局計畫將現有車道改為一條單向行車道，向當局證明計畫「不可行」。

當日由商家自發組成的7、8大道改道委員會向警察局申請許可後，將8大道54街至55街左側行車道占據，模擬交通局8大道改道計畫，僅留下一條單向行車道；短短數分鐘8大道嚴重堵車，尤其是巴士更本無法通行。近百名該委員會成員穿著印有「社區意見重要」(Community Voice Matter)標語的T恤高呼，希望市府尊重民意重新規畫8大道改道計畫。

交通局目前同意將施工延期至10月6日，接下來90天需要返回第七社區委員會舉行公聽會。白彼得指出，社區並非反對將8大道改為單行道，同樣希望提高交通安全；只是根據目前計畫增設單車道、將兩條行車道改為一條，恐將進一步惡化交通。

白彼得在與市長民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)溝通後，亞當斯強調如果當選，該計畫會以居民意見為主「和華裔 社區站在一起」；因此市交通局在白思豪任期，仍有年底兩個月可強行推動該計畫，「只有堅持到今年結束，才是慶功的時候。」

白彼得辦公室幕僚長曲怡文指，交通局接下來在社區舉行公聽會時，華裔社區應確切表達反對計畫中哪些內容，「例如支持改單行道，但反對一條車道、反對自行車道等」。

7、8大道改道委員會黃啟旺表示，接下來會號召群眾至市交通局局長加特曼(Hank Gutman)布碌崙住處門口示威，確保他能清楚華裔民眾態度。